Belloch assegura que “hi havia molts voluntaris” per finançar els GAL

El que va ser ministre de Justícia i Interior durant el govern de Felipe González i posteriorment alcalde de Saragossa, Juan Alberto Belloch, ha fet una forta confessió sobre els GAL. En una entrevista que ha concedit a ‘El Periódico’ en la qual repassa l’acció dels Grups Antiterroristes d’Alliberació durant el conflicte contra ETA, Belloch ha assegurat que el cost econòmic per part de l’Estat que van tenir aquests grups “va ser mínim”. En aquesta entrevista, l’exministre explica que en aquell moment “hi havia molts voluntaris disposats per finançar-los”, motiu pel qual cosa el cost estatal no va ser gaire significatiu.

Cal destacar, però, que quan Belloch fa aquesta afirmació exclou l’actuació de Luis Roldán, el director general de la Guàrdia Civil que va desfalcar diners dels fons de reserva de l’Estat. L’exministre comenta que els costos poc significatius a causa de la gran quantitat de gent que estava en contra d’ETA, fos perquè eren familiars directes o indirectes d’una víctima, o empresaris amenaçats pel grup terrorista basc. Preguntat per si la qüestió econòmica va ser un dels motius pels quals els GAL van fracassar, Belloch considera que el finançament no hi va tenir res a veure, sinó que la qüestió va ser la seva “incompetència professional”.

“Una banda d’incompetents”

De fet, aquest és l’argument que fa servir com a suposada prova que els GAL no van ser terrorisme d’estat. “França n’estava convençuda [que era terrorisme d’estat]. I jo crec que no. Era una banda d’incompetents esparracats que podien tenir el suport d’alguns serveis del govern, però les formes d’actuació dels quals demostren que no era terrorisme institucional. En aquest cas, s’hauria fet millor“, etziba als periodistes quan li pregunten per aquesta qüestió.

Felipe González, com a president del govern espanyol, amb el rei Joan Carles I

La violència com a forma de lluita

L’exministre d’Interior i Justícia aprofundeix en el funcionament i la rebuda que van tenir Grups Antiterroristes d’Alliberació durant l’època de González al poder, i destaca que la rebuda va ser bona per part de la població en general, ja que la gent necessitava algun grup que lluités contra ETA, amb violència si era necessari. Assegura que no hi va haver crítiques fins després de la desaparició dels GAL. De fet, considera que posteriorment se n’ha fet un “ús partidista” que és el que ha desembocat amb la divisió d’opinió sobre aquests grups