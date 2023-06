Un autocar en flames talla l’AP-7 a l’altura de la Jonquera

Un autocar s’ha incendiat aquest diumenge al matí a l’AP-7, a l’altura de la Jonquera. L’incident que ha tingut lloc a dos quarts de deu del matí ha deixat la via tallada en direcció nord, és a dir, direcció a la frontera amb França, i està provocant cues i retencions de tres quilòmetres, segons informa el Servei de Trànsit de Catalunya a través d’una publicació al seu compte de Twitter. L’autocar transportava una quarantena de persones en el moment que s’ha incendiat, però segons informen els Mossos d’Esquadra i els Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) que s’han dirigit fins al lloc dels fets, tots els passatgers han pogut abandonar l’autocar pel seu propi peu sans i estalvis.

Set dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat al punt d’origen de l’incendi i han pogut apagar les flames de l’autocar, tot i que no han pogut salvar el vehicle. La bona notícia és que no hi ha risc que es pugui originar un foc que afecti àrea forestal. En aquests moments no hi ha previsions sobre quan es recuperarà la normalitat a l’autopista catalana.

Un mort en caure a una foguera de Sant Joan

La revetlla de Sant Joan ha deixat una mala notícia al Segrià. Un home ha mort aquesta nit en caure dins una foguera al municipi lleidatà de Gimenells i el Pla de la Font. A un quart d’onze de la nit el cos de Bombers de Catalunya va rebre l’avís, i ràpidament va enviar dues dotacions cap al lloc dels fets per respondre a la situació. Un cop van arribar al municipi del Segrià, els bombers desplaçats van apagar les flames de la foguera que s’havia encès amb motiu de la celebració de la revetlla per tal de poder tractar l’abans possible a l’home que havia caigut dins, però quan han aconseguit apagar-les, l’home ja havia perdut la vida. Els Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) que han assistit al lloc del fatídic incident han intentat salvar-li la vida, però no han tingut èxit en el seu intent.