Un autocar en llamas corta la AP-7 a la altura de la Jonquera

🔴 A l'AP-7 ara hi ha 3 km d'aturades a la Jonquera ➡ França



⚫ L'autopista continua tallada a la Jonquera ➡ França per un #incendi d'un autocar. També està tallada la incorporació 2 cap a l'autopista



Segons @mossos i @semgencat no hi ha cap ferit per aquesta incidència pic.twitter.com/qiawLvSMQx