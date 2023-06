El PDeCAT, disposat a investir Feijoo sempre que “respecti Catalunya”

S’acosten les eleccions espanyoles del 23 de juliol i el bullici per saber qui serà el futur president d’Espanya creix, i sobretot com afectarà això a Catalunya. En aquest sentit, el candidat a les generals pel PDeCAT -presentat com a Espai CiU per aquests comicis-, Roger Montañola, ha posat preu al seu vot a l’hora de fer president als dos candidats punters, Feijoo (PP) i Sánchez (PSOE): “Respectar Catalunya i passar per caixa”. Així doncs, amb aquesta afirmació en una entrevista a Europa Press, Montañola demostra la seva disposició de mantenir converses amb les diferents forces i ressalta que “el preu” serà el mateix per totes les candidatures quan parlem d’investidures.

Montañola assegura que tenen “propostes realistes” sobre infraestructures i inversions que tindrien una bona repercussió a Catalunya i que està disposat a parlar-ne amb qui sigui. De fet, en aquest sentit, el candidat convergent valora que les seves sí que són propostes de valor en relació amb les dels altres partits catalans -fent referència a ERC i Junts-. En una entrevista al Món, explicava que “Junts vol fer política adolescent” mentre que ells fan “política adulta”. En aquest sentit, Montañola s’ha volgut distanciar encara més del partit de Borràs i Turull després que aquests dies hagi rebut retrets per part de l’expresident de la Generalitat Artur Mas per no haver format un front comú amb Junts. “No és el nostre objectiu fer un front comú amb Junts i ERC, tret que sigui per a pactar coses més realistes i factibles per a Catalunya, no coses inviables”, explica el candidat.

Roger Montañola, cap de llistes de l’Espai CIU al Congrés dels Diputats / Mireia Comas

La valoració de Trias

El candidat a l’alcaldia de Barcelona de Junts durant les passades eleccions del 28 de març, Xavier Trias, també ha volgut afegir cullerada i carregar contra el PDeCAT com ja va fer Mas fa un parell de dies. Trias, que va incorporar persones del PDeCAT a la seva candidatura, considera que “li anirà molt malament” a Montañola el 23-J i que “hauria de plantejar-se la seva estratègia de futur”. En aquest sentit, Trias també ha remarcat que Junts ha d’adoptar una posició generosa en un futur i incorporar noves cares al partit