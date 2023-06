Roger Montañola, cap de llista del PDeCAT per Barcelona al Congrés

Roger Montañola serà el cap de llista del PDeCAT per Barcelona a les pròximes eleccions del 23-J. Així ho ha decidit el Consell Nacional extraordinari del partit, que s’ha reunit aquest diumenge. Montañola, que no té carnet del partit però té un llarg historial a l’espai polític de CiU, farà equip amb el secretari d’organització del PDeCAT, Genís Boadella, que serà el número dos.

El cap de llista del PDeCAT per Barcelona va ser diputat al Parlament amb CiU durant dues legislatures, va ser portaveu d’Unió a la cambra catalana i va formar part d’executiva d’Unió Democràtica de Catalunya (UCD). El Consell Nacional s’ha decantat per Montañola, que ha rebut el suport de la majoria de membres, després que el fins ara líder de la formació a Madrid, Ferran Bel, anunciés que es retira de la política.

El diputat del PDeCAT, Genís Boadella, atén els mitjans després de l’ofrena a la tomba de Francesc Macià | ACN

Canvi d’estratègia del PDeCAT per recuperar CiU

El PDeCAT ha optat per encarar el 23-J amb un “canvi d’estratègia” amb l’objectiu de buscar la “confluència de la resta de forces de la diàspora convergent” al voltant del partit. “Hem dit que en aquestes eleccions del 23-J hi anàvem com a PDeCAT, però amb la voluntat de reconstruir i impulsar l’espai CiU”, ha recordat el secretari d’organització, Genís Boadella. “Això comença a aflorar i estem aconseguint que la diàspora convergent es vagi agrupant al voltant d’una candidatura de rigor, de política útil i que pretén fer més forta Catalunya a Madrid”.

“Per a nosaltres és molt important que totes les formacions que van sortir de l’antiga CiU pugin al carro de l’espai CiU”, ha insistit Boadell. “Representem la política en estat pur, lluny de confrontacions i d’arraconar-se en determinats espais ideològics. Som l’espai central del catalanisme per al 23-J, sense cap mena de dubte”. El partit està molt satisfet del resultat de les municipals, on van treure uns 200 regidors que els han permès tenir 19 alcaldies arreu de Catalunya.