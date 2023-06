MÉTEO | Seguirán subiendo los termómetros de Cataluña los próximos días?

El calor ha llegado con fuerza en Cataluña los primeros días de verano. Este domingo por la tarde los termómetros de todo el territorio registran unas fuertes calores, con temperaturas de 35 grados o más a la gran mayoría de comarcas. Algunos termómetros, de hecho, superan con creces los 35 grados. A Vinebre (Ribera de Ebro) ya ha logrado los 40,9 °C este domingo por la tarde y se ha convertido en el primero de Cataluña que este año supera esta cifra. A estas alturas, el Servicio Meteorológico de Cataluña (meteocat) ha emitido un aviso de peligro moderado por calor intenso sobre todo a Poniente, en el interior de las Tierras del Ebro y en el Priorat, que ha llegado fruto de esta ola de calor que ha entrado del sur. Una oleada, pero, que continúa en movimiento, motivo por el cual lo meteocat ha trasladado este aviso en el Alt Empordà y el Pla de l’Estany por fuertes temperaturas durante la noche.

Así pues, seguirán subiendo los termómetros los próximos días? Según la previsión del meteocat el calor seguirá escalando despacio en Cataluña, pero no lo hará aumentando las temperaturas máximas, sino reduciendo las mínimas, es decir, si en Barcelona hoy la mínima es de 24 grados, mañana será de 25. Esta tónica se extenderá por todos los municipios catalanes, pero dónde más se notarán estas subidas será al litoral y el Alt Empordà donde «los valores posiblemente no bajarán de los 23 °C». En cuanto a las máximas, en la zona interior de Cataluña los valores bajarán, pero a la parte costera el calor seguirá apretando con fuerza. Las temperaturas más altas que se podrían registrar son los 39 grados de las comarcas de Poniente y las Tierras del Ebro.

Las temperaturas máximas de la zona de las Tierras del Ebro lunes por la tarde / Meteocat

Martes por la tarde, pero, la dinámica se revertirá y las temperaturas harán un leve retroceso, dejando unas máximas previstas que se acercan más a los 30 grados que a los 35 que tenemos ahora mismo. Aun así, la sensación térmica seguirá siendo de mucho calor en todo el territorio. Si bien es cierto que las previsiones por medios de semana todavía son poco fiables debido al tiempo cambiante, las previsiones auguran que el calor intenso seguirá llenando las calles de pueblos y ciudades catalanes y seguirían subiendo despacio.

Chubascos estivales

Cuando llega el verano no solo llega el calor, sino que también aparecen los chubascos veraniegos. Unas descargas intensas, pero breves que no generan grandes acumulaciones de lluvia. En los próximos días, las comarcas del Pirineo y el Prepirineo se verán rodeadas por algunos fuertes rociados lunes por la tarde. Unas descargas que, a pesar de que no caerán con mucha intensidad, podrían dejar algún episodio de tormenta en Berga o a Ripoll. Según el meteocat, la dinámica se repetiría martes, con un fuerte sol durante toda la mañana y la aparición de lluvias por la tarde.