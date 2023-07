El Parlament Europeu aprova produir més armament per ajudar Ucraïna

El Parlament Europeu ha aprovat aquest dijous la llei que permet produir més munició i míssils per tal de millorar la freqüència d’enviaments d’armes a Ucraïna. Aquest, però, no és l’únic motiu pel qual justifiquen aquesta llei, sinó que consideren, també, que fabricar més armes és positiu per defensar els estats membres de la Unió Europea davant d’un possible conflicte bèl·lic. “En un temps rècord de només dos mesos, s’ha fet un pas històric per la cooperació en defensa i seguretat a la UE”, comenta a través d’una piulada a Twitter l’eurocomissari d’Indústria, Thierry Breton: “La UE està compromesa a donar suport al creixement de la seva base industrial de defensa per complir amb la munició que Ucraïna necessita”, sentencia. Europa dotarà amb 500 milions d’euros el departament d’indústria i defensa per tirar endavant la nova producció d’armament.

El document que han aprovat aquest matí a la cimera d’Estrasburg pretén resoldre la falta d’armament que actualment viu Europa i, alhora, respondre a les demandes de Zelenski, ja que el president ucraïnès ha comunicat diverses vegades que va escàs de material militar després de més d’un any de guerra oberta amb Rússia. En aquest document es contempla que els fons de finançament arribin a projectes de defensa diversos, també de petites i mitjanes empreses, i que no surtin dels fons de cohesió. En aquest sentit, però, també han volgut deixar clar que els estats que vulguin puguin enviar material a Ucraïna finançat amb el programa sense restriccions a l’exportació. Aquest text que s’ha aprovat al Parlament aquest matí, però, s’haurà de ratificar al Consell Europeu abans que pugui convertir-se en llei.

Una votació al ple del Parlament Europeu a Estrasburg / Unió Europea

El reclam ucraïnès

Un dels principals motius que ha portat a l’Eurocambra a aprovar aquesta llei és el reclam de Volodímir Zelenski. El president ucraïnès ha demanat diverses vegades a la UE que els faciliti projectils d’artilleria de 155 mil·límetres. Ara, amb els 500 milions d’euros pels quals han dotat la indústria de defensa, les demandes de Zelenski es podran complir.