Aragonès exigeix els 914 milions d’euros acordats per a infraestructures

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama que s’acceleri la firma del conveni d’infraestructures per facilitar la transferència de 914 milions d’euros de reserva, uns milions que s’han negociat en paral·lel i que formen part de les contrapartides que ERC va exigir a Pedro Sánchez per aprovar-li els pressupostos. És important que es faci “com més aviat millor per evitar qualsevol risc”, comenta Aragonès.

Així ho ha afirmat aquest dijous al matí des del Maresme, lloc on s’ha desplaçat per tal de presentar el pla de 384 milions d’euros per pacificar l’N-II d’aquesta comarca i millorar les connexions actuals que hi ha amb la C-32. Es tracta d’una mesura que ha arribat aquest 2023 després de molts anys d’endarreriment. De fet, la mesura per pacificar aquesta via nacional arriba 14 anys més tard, ja que el 2009 es va signar un document pel qual només s’ha dut a terme una quarta part del projecte definit. Per tant, aquests diners que ha presentat aquest matí el president de la Generalitat van més d’una dècada tard.

Tot i l’aprovació d’aquest projecte, les obres de pacificació no estan previstes per començar fins al 2026, tot i que la data no és ferma, ja que es podria “ajustar o avançar” depenent de l’arribada de recursos econòmics, és a dir, que si el Govern disposa dels diners necessaris per donar el tret de sortida a la remodelació d’infraestructures, aquesta podria començar abans de la data prevista. Aquest projecte consisteix a construir un carril per a bicicletes i un altre per a vianants al cantó muntanya, deixant així un sol carril de circulació per cada sentit.

Ester Capella, consellera de Territori, Parlament de Catalunya 14.06.2023 / Mireia Comas

Aragonès ha volgut subratllar la importància de mantenir una comunicació fluida i constant amb els ajuntaments afectats pel projecte per tal d’evitar unes possibles conseqüències negatives per a les poblacions. L’executiu també ha volgut posar èmfasi en la importància d’executar els plans previstos pels intercanviadors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb Rodalies a Sant Cugat del Vallès, l’Eix Pirinenc (N-260) i les millores a l’AP-2 i l’AP-7, els altres tres plans estipulats.

Retrets a la ministra de Transport

La flamant consellera de Territori, Ester Capella, ha carregat contra la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de l’actual govern espanyol, Raquel Sánchez. En aquest sentit, Capella considera que Sánchez “es confon en els terminis”, ja que la ministra va assegurar aquest passat dimecres que “en el millor dels casos” caldrien quatre mesos per tirar endavant el conveni del Maresme. Capella afirma que “en el protocol de les encomanes de gestió es parla d’immediata signatura”. “Quan hi ha voluntat política es fan les coses”, etziba la consellera.