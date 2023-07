Els editors de revistes en català aniran a la justícia pel veto de Vox a Borriana

Els editors de les revistes en català que Vox ha vetat a Borriana, Castelló, han decidit plantar cara i portaran el cas davant la justícia. Així ho ha explicat el president de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), Germà Capdevila, qui ha detallat que no només activaran la via judicial, sinó que també ho denunciaran a les institucions europees. A banda d’aquestes dues vies, des de l’Associació també presentaran una queixa formal al Síndic de Greuges del País Valencià.

Des de l’APPEC han volgut fer un pas més i també han avisat que facilitaran les subscripcions a totes les publicacions vetades, és a dir, la revista ‘Enderrock’, ‘Cavall Fort’, ‘Camacuc’, ‘El Temps’ i ‘Llengua Nacional’. Capdevila, però, també afegeix que des de l’associació posaran totes les facilitats per subscriure’s “a tot arreu on actuï la censura”. En aquest sentit, per tal de contrarestar l’atac de l’extrema dreta contra aquestes publicacions, estan estudiant quines mesures poden aplicar per revertir la situació i “discriminar positivament” les publicacions vetades.

Diversos exemplars de les revistes ‘El Temps’, ‘Camacuc’ i ‘Llengua Nacional’ / ACN

Ofensiva contra el català

Els editors afectats per l’ofensiva contra el català del nou govern del País Valencià han decidit plantar cara i posar-se en peu de guerra. Aquest és l’últim pas que han fet des que l’Ajuntament de Borriana va decidir cancel·lar les subscripcions de les publicacions en català, però no ha estat la primera reacció a l’ofensiva. Els motius pels quals el regidor de Cultura de la localitat, Jesús Albiol, ha optat per eliminar les subscripcions d’aquestes publicacions és perquè, segons ell, les publicacions infantils, musicals i setmanaris editades en català promouen el “separatisme” i costen molts diners a les arques municipals. En aquest sentit, però, des de la revista de divulgació històrica Sàpiens van respondre amb un missatge carregat d’intenció: “Si és per qüestions econòmiques, li podem fer arribar sense cost”, sentenciaven amb fermesa.