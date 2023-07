El pacte de la Diputació obre una crisi entre el PSC i Junts

Les relacions entre el PSC i Junts no passen pel seu millor moment. Des de l’operació Collboni, el partit de Jordi Turull ha posat distància amb els socialistes, amb qui van governar quatre anys a la Diputació de Barcelona sense que transcendís ni un sol conflicte. I ha estat precisament la renovació de l’ens municipal que ha obert una crisi entre els dos partits. La cap de llista del PSC el 23-J, Meritxell Batet, ha acusat Junts per Catalunya “d’intentar un acord amb el PP oferint-lo una vicepresidència” de la Diputació, un extrem que els de Turull neguen amb rotunditat.

Aquest dijous l’alcaldessa de Sant Boi, la socialista Lluïsa Moret, ha estat investida presidenta de la Diputació de Barcelona amb els vots dels comuns, Tot per Terrassa i els dos diputats díscols de Junts que han negociat per la seva banda. En un comunitat publicat poc després de les declaracions de Batet, Junts ha carregat contra els socialistes. “No hem ofert res al PP perquè no hi hem negociat”, diuen. “Es tracta, per tant d’una intoxicació de la senyora Batet. L’únic partit que pacta amb el PP a Catalunya és el PSC, com es va demostrar a l’Ajuntament de Barcelona”.

La nova presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, amb la vara / Europa Press

Junts va decidir trencar amb el PSC després de l’acord a tres bandes amb el PP i els comuns per deixar Xavier Trias sense l’alcaldia de Barcelona. La intenció del partit, amb la vista posada al 23-J, era bastir un acord alternatiu amb ERC i Tot per Terrassa, ja que entre tots tres sumaven 24 diputats i obligaven el PSC i els comuns a recórrer una vegada més als populars per arrabassar la presidència als independentistes. Fonts de la negociació han lamentat que l’actitud ambigua dels alcaldes d’Igualada i Torrelles de Foix i diputats de Junts, Marc Castells i Sergi Vallès, no va permetre que l’acord fructifiqués.

El PDeCAT aprofita per desgastar Junts

El candidat del PDeCAT-Espai CiU a les eleccions espanyoles, Roger Montañola, ha alertat que Junts està en un procés de “clara descomposició” després d’haver-se quedat fora del govern de la Diputació de Barcelona. “L’episodi de la Diputació és l’enèsima prova”, ha etzibat. “No són capaços ni de mantenir les seves files ordenades i estan pagant el preu de menystenir, durant massa anys, els seus adversaris polítics”, ha continuat. Montañola ha intentat esgarrapar algun vot entre els simpatitzants de Junts i ha advertit que votar-los és “anar a l’oposició i votar incapacitat de negociació”.