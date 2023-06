Junts trenca amb el PSC a la Diputació de Barcelona i buscarà un pacte amb ERC

L’executiva nacional de Junts ha decidit trencar amb el PSC a la Diputació de Barcelona. El portaveu del partit, Josep Rius, ha anunciat que buscaran un pacte de govern alternatiu als socialistes. Tot i que el dirigent no ho ha mencionat directament, el canvi de postura del partit passa necessàriament per una entesa amb ERC i Tot per Terrassa. Amb tot, Rius ha assegurat que mantindran converses “discretes” amb tots els partits. “La Diputació no és de ningú. Tampoc del PSC“, ha etzibat.

Junts considera que el pacte a tres bandes entre el PSC, el PP i els comuns per desbancar Xavier Trias de l’alcaldia de Barcelona marcarà “un abans i un després”. Rius ha denunciat una “operació d’estat” basada en la “mentida” per impedir que l’independentisme governi a la capital del país. “El que va passar a l’Ajuntament de Barcelona amb el pacte PSC-PP-Comuns és un exemple de mala política”, ha lamentat.

Ferran Mascarell (Junts), Carmela Fortuny (Junts) i Núria Marín (PSC) després del ple del cartipàs a la Diputació / Europa Press

Per això l’executiva nacional ha decidit buscar una “alternativa” al PSC per governar la Diputació de Barcelona, la tercera institució del país amb un pressupost de més de 1.000 milions anuals. Preguntat per si explorarien un pacte amb els socialistes en cas de no fructificar les converses amb ERC, Rius ha insinuat que no tenen intenció de reeditar el pacte dels últims quatre anys. D’aquesta manera, s’ha certificat la victòria de la postura més rupturista encapçalada per Laura Borràs, Míriam Nogueras i el mateix Rius.

Treure el PSC de la Diputació, una qüestió de números

Si es confirma el pacte independentista per intentar governar la Diputació de Barcelona, el PSC quedarà en una situació complicada, ja que només podrà bastir una alternativa amb l’ajuda del PP o Vox. Junts (11), ERC (11) i Tot per Terrassa (1) –que ja governen plegats a la ciutat vallesana– sumen 23 regidors. Per impedir l’acord, el PSC (18) hauria de sumar els seus vots als d’En Comú Guanyem (5) per empatar amb els independentistes i necessitarien almenys un vot dels populars o de l’extrema dreta per desempatar.

En aquest context, els comuns tornarien a trobar-se amb el dilema de permetre que Junts encapçali un govern o bé aliar-se amb el PSC i el PP en una reedició de l’acord tancat a última hora a l’Ajuntament de Barcelona.