Junts rompe con el PSC en la Diputación de Barcelona y buscará un pacto con ERC

La ejecutiva nacional de Junts ha decidido romper con el PSC en la Diputación de Barcelona. El portavoz del partido, Josep Rius, ha anunciado que buscarán un pacto de gobierno alternativo a los socialistas. A pesar de que el dirigente no lo ha mencionado directamente, el cambio de postura del partido pasa necesariamente por un entendimiento con ERC y Tot per Terrassa. Rius ha asegurado que mantendrán conversaciones «discretas» con todos los partidos. «La Diputación no es de nadie. Tampoco del PSC«, ha espetado.

Junts considera que el pacto a tres bandas entre el PSC, el PP y los comunes para desbancar a Xavier Trias de la alcaldía de Barcelona marcará «un antes y un después». Rius ha denunciado una «operación de estado» basada en la «mentira» para impedir que el independentismo gobierne en la capital del país. «Lo que pasó en el Ayuntamiento de Barcelona con el pacto PSC-PP-Comunes es un ejemplo de mala política», ha lamentado.

Ferran Mascarell (Juntos), Carmela Fortuny (Juntos) y Nuria Marín (PSC) después del pleno del cartipàs a la Diputación / Europa Press

Por eso, la ejecutiva nacional ha decidido buscar una «alternativa» al PSC para gobernar la Diputación de Barcelona, la tercera institución del país con un presupuesto de más de 1.000 millones anuales. Preguntado por si explorarían un pacto con los socialistas en caso de no fructificar las conversaciones con ERC, Rius ha insinuado que no tienen intención de reeditar el pacto de los últimos cuatro años. De este modo, se ha certificado la victoria de la postura más rupturista encabezada por Laura Borràs, Míriam Nogueras y el propio Rius.

Sacar al PSC de la Diputación, una cuestión de números

Si se confirma el pacto independentista para intentar gobernar la Diputación de Barcelona, el PSC quedará en una situación complicada, puesto que solo podrá construir una alternativa con la ayuda del PP o Vox. Junts (11), ERC (11) y Tot per Terrassa (1) –que ya gobiernan juntos en la ciudad vallesana– suman 23 regidores. Para impedir el acuerdo, el PSC (18) tendría que sumar sus votos a los de En Comú Guanyem (5) para empatar con los independentistas y necesitarían al menos un voto de los populares o de la extrema derecha para desempatar.

En este contexto, los comunes volverían a encontrarse con el dilema de permitir que Junts encabece un gobierno o bien aliarse con el PSC y el PP en una reedición del acuerdo cerrado a última hora en el Ayuntamiento de Barcelona.