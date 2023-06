PSC sobre pactar a la Diputació de Barcelona: “No és tan important el qui”

El PSC continua negociant per arribar a un acord de govern per la Diputació de Barcelona. Després de quatre anys de mandat de coalició amb Junts, la portaveu del partit socialista, Èlia Tortolero, assegura que estan explorant nous pactes, tot i que estan molt satisfets del funcionament amb els Turull i Borràs del darrer mandat: “No és tan important qui, sinó per fer què”, assenyala. Tot i que l’expressió pot semblar que estiguin oberts a parlar amb qualsevol formació política, Tortolero indica que l’única línia que no creuaran és mantenir converses amb l’extrema dreta de Vox.

Els socialistes han ampliat les seves converses amb altres partits arran de la posició que ha adoptat Junts durant aquestes negociacions. Tot i que la portaveu del PSC insisteix que els quatre anys de Núria Marín gràcies al pacte amb els de Borràs han estat molt positius, des de Junts no s’han mostrat gaire convençuts amb repetir el pacte. De fet, assegura que existeix un debat intern entre les files de Junts. Així doncs, a hores d’ara, les negociacions per resoldre el futur de la Diputació de Barcelona segueixen obertes.

Demana el vot socialista pel 23-J

La compareixença de Tortolero, però, no s’ha centrat només a parlar sobre les negociacions a la diputació barcelonina. La portaveu socialista ha aprofitat per demanar el vot per Sánchez de cara a les eleccions del 23 de juliol. Tortolero assegura que votar al candidat socialista és el millor per “seguir avançant” després d’uns comicis que poden suposar un punt i a part en el rumb d’Espanya. De fet, en aquest sentit, la portaveu ha aprofitat les declaracions dels republicans en les quals insisteixen a pactar un “preu” per investir Sánchez com a president per recordar-los-hi que “s’hi juguen molt” aquestes eleccions: “Les esquerres han de tenir clar que en aquestes eleccions s’hi juguen molt davant el risc de retrocedir a l’Espanya en blanc i negre”.

En aquest sentit, la portaveu ha volgut ressaltar la importància del vot dels catalans per les pròximes eleccions per tal de frenar l’arribada de Feijoo de la mà d’Abascal a la Moncloa. Un discurs que també ha adoptat la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, per encarar la campanya electoral d’aquest estiu.