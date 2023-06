Els comuns reculen i rebaixen el referèndum a un “nou pacte territorial”

Els comuns han fet marxa enrere i després del toc d’atenció de la cúpula de Sumar han rebaixat el referèndum d’autodeterminació a un “nou pacte territorial” negociat entre la Generalitat i la Moncloa i que després la ciutadania hauria de ratificar en una “votació”. La cap de llista de Sumar En Comú Podem, Aina Vidal, ha evitat donar detalls sobre com es concretaria aquest pacte, però ha assegurat que la vicepresidenta espanyola i líder del partit, Yolanda Díaz, defensa “el mateix” que els comuns. Fonts de la formació han matisat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que veuen un referèndum sobre la independència més a mitjà termini.

La setmana passada els comuns van recuperar el referèndum com a promesa electoral, però hores després fonts de Sumar van sortir al pas de l’anunci per puntualitzar que la plataforma que lidera Yolanda Díaz només donarà suport a la votació d’un acord que surti de la taula de diàleg entre Catalunya i Espanya. Vidal ha insistit que els comuns plantegen la votació d’un “acord entre el govern espanyol i la Generalitat” i que ells “sempre” han defensat aquesta opció. “Catalunya necessita un nou acord territorial, un nou acord entre el Govern i l’Estat i que els catalans puguem votar aquest acord”, ha dit.

Yolanda Díaz durant l’acte a Barcelona / Kike rincón – Europa Press

El referèndum d’independència, per més endavant

La diputada dels comuns i cap de llista el 23-J ha explicat que la proposta anirà al programa propi del partit, tot i que han descartat formar grup propi al Congrés i s’integraran sota el paraigua de Sumar. Preguntada si el partit ha abandonat l’aspiració a celebrar un referèndum, Vidal ha defensat que els comuns no han “abandonat absolutament res”. Fonts del partit han afirmat que ara la prioritat és votar un nou acord d’encaix territorial entre Catalunya i l’estat espanyol i plantegen deixar el referèndum per més endavant.

Vidal també ha criticat Xavier Trias per les seves “decebedores” declaracions, ja que el cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona va reconèixer que cal deixar una porta oberta per negociar amb el PP després del 23-J per evitar que pacti amb l’extrema dreta. També s’ha referit a Gabriel Rufián, a qui ha demanat que deixi de buscar pactes amb Junts i aposti “pel model que defensi Catalunya i avanci en drets de tots i totes”. I ha reblat: “O Junts i el PP o un govern d’esquerres”.