El PSC reté la Diputació de Barcelona i referma el seu poder al món local

L’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, la socialista Lluïsa Moret, és la nova presidenta de la Diputació de Barcelona després de guanyar amb una còmoda majoria la votació en el primer ple del mandat. Moret, que succeeix la també socialista Núria Marín, que anirà al Senat, ha aconseguit 25 vots que tenia aparaulats: els del PSC (17), comuns (5) i Tot per Terrassa (1), més els dels dos independents de Junts que aquest matí s’han sumat al pacte govern a canvi de tancar “inversions estratègiques” per al Penedès. D’aquesta manera, el PSC aconsegueix retenir la Diputació i consolida el seu poder al món local després de les eleccions municipals del 28-M, on ha conservat la majoria dels seus grans feus i ha recuperat les alcaldies de Barcelona, Lleida i Tarragona.

El ple ha estat un pur tràmit, ja que els pactes que havia lligat el PSC li asseguraven els vots necessaris per mantenir la presidència de la Diputació, tot i que han calgut dues votacions perquè en la primera Moret no ha aconseguit els 26 vots que marquen la majoria absoluta. L’única alternativa era un pacte impossible entre els 10 diputats restants de Junts, ERC (11), el PP (4) i Vox (1). Tots quatre han presentat candidat i s’han votat a si mateixos. La casualitat ha volgut que hagi estat l’alcalde de Torrelles de Foix i un dels díscols de Junts, Sergi Vallès, l’encarregat de llegir un per un els vots que s’han dipositat a l’urna.

Junts, que després de l’operació Collboni a l’Ajuntament de Barcelona va decidir trencar amb el PSC, no ha pogut bastir una majoria alternativa. En un principi, s’havia parlat d’un pacte amb ERC, en el qual també participava Tot per Terrassa. Entre els tres sumaven 24 vots i obligaven el PSC a repetir la jugada de Barcelona buscant el suport del PP. Però els dubtes que van generar des del primer dia els dos independents d’Impulsem Penedès integrats en el grup de Junts van impedir que les negociacions arribessin a fructificar. Finalment, el partit egarenc va arribar a un acord amb socialistes i comuns a canvi d’inversions a la ciutat i els dos alcaldes penedesencs han consumat el canvi de bàndol a primera hora d’aquest dijous.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, és un dels independents de Junts que ha pactat amb el PSC / ACN

PSC i PDeCAT carreguen contra Junts

La cap de llista del PSC el 23-J, Meritxell Batet, ha acusat Junts per Catalunya d’haver arribat a oferir una vicepresidència de la Diputació de Barcelona al PP per intentar fer un pacte alternatiu, un extrem que el partit de Jordi Turull ha negat rotundament. La resposta de Junts no s’ha fet esperar i en un comunicat ha criticat que les afirmacions de Batet són una “intoxicació” perquè ni tan sols han arribat a asseure’s amb els populars. “No hem ofert res al PP perquè no hi hem negociat”, assenyalen. Des de Junts recorden que, fins ara, l’únic que ha pactat amb el PP ha estat el PSC per arrabassar l’alcaldia de Barcelona a Xavier Trias.

Per la seva banda, el candidat del PDeCAT-Espai CiU, Roger Montañola, no ha perdut l’oportunitat de ficar cullerada a la crisi dels seus antics aliats i ha assegurat que Junts està en una “clara descomposició” després d’haver-se quedat fora de la Diputació. “L’episodi de la Diputació és l’enèsima prova”, ha insistit. “No són capaços ni de mantenir les seves files ordenades”, ha dit en referència a la fuga d’última hora dels dos diputats d’Impulsem Penedès.