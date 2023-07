Junts admet “discrepàncies” amb els socis d’Impulsem Penedès a la Diputació

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha admès discrepàncies amb els dos diputats provincials d’Impulsem Penedès, Sergi Vallès, alcalde de Torrelles de Foix, i Marc Castells, l’alcalde d’Igualada i no ha descartat que aquests dos socis seus votin a favor de l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, la candidata socialista a presidir la Diputació de Barcelona. De fet, aquesta ombra ha sigut la que ha frustrat el pacte amb ERC, del qual també havia de participar Tot per Terrassa.

Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, en una imatge d’arxiu / EP

Turull no ha pogut assegurar que els dos independents amb qui van pactar per a anar a les eleccions municipals en determinats territoris segueixin ara el sentit del vot de Junts en el ple de constitució de la corporació supramunicipal, que se celebrarà demà al migdia al Paranimf de l’Escola Industrial. “Hi ha un punt de discrepància sobre les prioritats a la Diputació. Ens agradaria que anéssim a l’una, però hem anat en coalició i entenem que ells volen parlar amb els seus associats i, a partir d’aquí, veurem demà què succeeix“, ha exposat.

El secretari general de Junts no ha volgut “anticipar pantalles” sobre les conseqüències que tindria que Vallès i Castells votessin a favor de la candidata socialista i ha evitat parlar sobre un possible trencament del grup. “Miraríem de parlar i veure si es pot reconduir la situació”, s’ha limitat a dir després del conclave que s’ha fet aquesta tarda a la seu del partit.

Junts va oferir la presidència a Tot per Terrassa

Turull ha assegurat en una atenció als mitjans que Junts ho ha intentat “tot”, també oferir a Tot per Terrassa (TxT) la presidència de l’ens, però no han pogut oferir “risc zero” als possibles socis de pacte a la Diputació –entre els quals hi havia ERC– perquè el problema era que el seu propi partit no estava en condicions de garantir que tenia els 12 vots que en teoria li donen ell dotze escons obtinguts arran de les eleccions del 28 de maig, ja que s’ha temut des del primer moment que els dos d’Impulsem fessin el seu camí, que ara podria ser pactar amb el PSC, els comuns i TxT. Finalment, el dirigent de la formació independentista ha remarcat que, de tota manera, “no es pot passar per alt que després de l’operació Barcelona [per evitar que Xavier Trias fos alcalde] el partit socialista sempre té un comodí que es diu PP”. “