Antich denuncia “l’activisme contra la llengua” que practica el TSJC

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha denunciat el que considera “l’activisme contra la llengua” del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després que l’alt tribunal hagi anunciat a la premsa que la secció 5a de la sala contenciosa administrativa obligarà tres aules escolars a oferir una assignatura troncal més en castellà. “Davant l’activisme contra la llengua del TSJC, només una opció: fer valdre la sobirania del Parlament i aplicar la llei per protegir el model d’escola en català”, ha assegurat Antich en una piulada a Twitter. En el mateix fil ha assenyalat que “la societat civil no fallarà” i ha exigit a les institucions que “estiguin a l’altura”.

El TSJC ha decidit aquest dimecres que imposarà el 25% de castellà a tres aules de forma definitiva tot i que el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat encara sobre la constitucionalitat de la llei del català que va aprovar el Parlament de manera urgent per fer front a la sentència del 25%. Una de les escoles que a partir d’ara haurà d’oferir una assignatura troncal en castellà -a banda de l’assignatura de castellà- és l’escola Turó del Drac de Canet.

Una pintada a favor de l’escola en català a prop de l’escola del Turó del Drac de Canet de Mar / JAG

La decisió del TSJC

La Sala de Contenciós Administratiu del TSJC va deliberar aquest dimarts sobre cinc casos de recursos de famílies que exigeixen l’aplicació del 25% de castellà a les escoles dels seus fills. Tot i tractar cinc casos, el TSJC s’ha pronunciat sobre tres, en els que ha estimat parcialment la petició dels demandants. La sala considera que “tenen dret que l’escola proporcioni un ensenyament efectiu i equilibrat en llengua castellana, que comprengui, com a mínim, a més de l’assignatura o matèria corresponent a l’aprenentatge d’aquesta llengua, una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular que es consideri com troncal o anàloga”. L’estimació, però, és parcial perquè desestima la petició d’anul·lar els projectes lingüístics d’aquests centres.