Òmnium crida a “omplir massivament les urnes” el 23-J

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha fet una crida contundent a “omplir massivament les urnes” per combatre “l’estratègia d’Estat que vol tornar l’independentisme irrellevant”. Durant l’Assemblea General Ordinària que s’ha celebrat aquesta tarda a Lleida, Antich ha exigit responsabilitat als partits polítics perquè abandonin “el curt termini” i “estiguin a l’altura”. “Fa temps que la ciutadania castiga amb la seva abstenció que no hi hagi un projecte compartit. Guanyi qui guanyi el país necessita una societat civil forta i que l’independentisme sigui rellevant. Cal participar políticament el 23 de juliol i també el dia 23, la setmana i els mesos següents”, ha reblat el president de l’entitat.

L’abstencionisme és una amenaça per als pròxims comicis tal com es va veure el 28 de maig i Òmnium creu que debilitarà encara més el moviment independentisme. “A cada elecció cal comptar-nos: ens comptem nosaltres, ens compta l’Estat i ens compta la comunitat internacional”, ha afegit. A banda, Antich ha constatat “l’èxit de l’estratègia d’Estat per debilitar el moviment, on PP i PSOE convergeixen per foragitar l’independentisme de qualsevol espai de poder polític” i ha alertat del perill de l’extrema dreta. “L’extrema dreta és un perill sempre i arreu”, ha advertit.

L’amenaça de l’extrema dreta

Com a exemple ha parlat del cas del País Valencià i les Illes Balears: “L’extrema dreta governa amb la dreta extrema per combatre la llengua, la cultura i un model d’escola que és exemple de cohesió”. Per això, el president d’Òmnium ha demanat omplir les urnes davant aquesta amenaça i ha promès que l’entitat “hi serà i continuarà sent refugi i múscul de totes les veus compromeses amb els drets humans i la democràcia”.

L’Assemblea General d’Òmnium Cultural / ACN

Reconduir el desànim independentista i iniciar un nou cicle

En paral·lel, Antich ha avisat que si el moviment independentisme no corregeix “el desànim, la desorientació i la desmobilització, la desconfiança continuarà creixent”. El president de l’entitat ha conclòs la seva intervenció parlant de la necessitat d'”iniciar un nou cicle polític i d’incloure nous lideratges al moviment, per superar la lògica autodestructiva i les derives antipolítiques”. “Des d’Òmnium continuarem treballant contra la lògica fratricida, que paralitza el país, i contra l’antipolítica i el populisme, que erosionen la democràcia des de dins”, ha promès.