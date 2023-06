Òmnium denuncia a l’ONU que es “persegueix” independentistes amb la llei antiterrorista

Òmnium Cultural s’ha presentat davant l’Organització de les Nacions Unides (ONU) per a denunciar Espanya per utilitzar la llei antiterrorista per “perseguir i reprimir” el moviment independentista. En una intervenció telemàtica aquest divendres, l’entitat ha denunciat a través de Neus Torbisco, membre de la junta directiva, que l’Estat aplica “una política de repressió contra el moviment democràtic per a l’autodeterminació a Catalunya” a través de la llei antiterrorista. Òmnium ha denunciat que l’Estat “criminalitza” la llibertat de reunió i a l’associació pacífica i, per això, ha demanat a l’ONU que insti a Espanya a revertir la situació. Concretament, l’entitat ha demanat que es retirin “tots els càrrecs penals vinculats contra les accions de Tsunami Democràtic” i es garanteixi “la llibertat de reunió i el dret a protesta”.

🎥 Denunciem a l'ONU que l'Estat espanyol usa la llei antiterrorista per perseguir el dret de manifestació 💥



Avisa que les pràctiques d’Espanya són “una amenaça per la democràcia”

Durant la intervenció, que ha durat un parell de minuts, Torbisco ha explicat davant l’ONU que el 2019 l’Audiència Nacional, un tribunal expert en antiterrorisme, va començar una causa secreta contra el moviment Tsunami Democràtic per accions com el bloqueig de l’aeroport i de l’autopista de la Jonquera i el llançament de globus amb el missatge ‘Spain Sit and Talk’ durant un partit Barça Madrid. En aquest sentit, Òmnium ha demanat durant la intervenció telemàtica que l’ONU intervingui i freni “l’ús abusiu d’acusacions de terrorisme per part de l’Estat per silenciar veus de minories”. De fet, ha advertit que aquestes pràctiques d’Espanya són “una amenaça per la democràcia i els drets humans”. A més, ha insistit que la independència del poder judicial a l’Estat està “qüestionada” i que, per això, es produeix “un efecte paralitzant que dissuadeix a la societat civil d’exercir els seus drets”.