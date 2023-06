Òmnium recusa el jutge del TSJC que decidirà sobre el 25% de castellà a Canet

Òmnium Cultural ha demanat recusar el jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha de decidir sobre la imposició d’un 25% de castellà a l’escola Turó del Drac de Canet de Mar (Maresme). L’entitat ha interposat un recurs contra l’alteració del tribunal aprovada pel TSJC i vol recusar el president de la sala contenciosa-administrativa, Javier Aguayo. Segons les normes del mateix TSJC, no li pertocaria presidir el tribunal que ha de decidir sobre el cas.

L’organització, que representa famílies del centre de Canet, assegura que tot plegat és una “maniobra per interferir en la resolució del cas”. L’advocat Benet Salellas ha qüestionat que el TSJC actuï “criteris objectius i imparcials” i denuncia que la “judicatura està posicionada de forma bel·ligerant contra el model d’escola catalana”. Òmnium també avisa que el TSJC ha citat tres centres educatius el mateix dia, un moviment que interpreta com una operació planificada per “resoldre de cop, amb una resolució calcada i en ple període electoral”.

Una dona mostra un cartell reivindicatiu a la protesta de Canet de Mar contra el 25% de castellà / JAG

Guerra oberta entre el TSJC i la Generalitat pel 25% de castellà

La defensa de les famílies de l’escola de Canet considera que els moviments del TSJC s’entenen millor en el context de la guerra oberta que hi ha entre el tribunal i la Generalitat. El TSJC sempre s’ha posicionat a favor d’introduir el 25% de castellà a les aules malgrat que la llei no menciona percentatges, mentre que la Generalitat va aprovar una nova llei i un decret per dir explícitament que parlar de quotes de llengua va contra el model educatiu de Catalunya.

“Sospitem que la maniobra busca interpretar en un sentit contrari al que recull el nou marc normatiu i aplicar el 25% sense parlar de percentatges”, diu Salellas. La lluita contra la immersió lingüística ha generat un front comú poc habitual al Parlament. ERC, Junts, el PSC i els comuns s’han posat d’acord per consensuar un nou marc normatiu per intentar protegir la immersió lingüística i allunyar-la dels tribunals de justícia.