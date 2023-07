El TSJC blinda el 25% del castellà a tres escoles més

Aquest dimarts, la Sala de Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va deliberar sobre cinc casos de demandes de famílies que exigien l’aplicació del 25% de castellà al projecte del centre. De moment, la sala ha dictat la resolució només sobre tres casos dels quals n’ha estimat parcialment la petició dels demandants. Així “considera que aquest té dret que l’escola proporcioni un ensenyament efectiu i equilibrat en llengua castellana, que comprengui, com a mínim, a més de l’assignatura o matèria corresponent a l’aprenentatge d’aquesta llengua, una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular que es consideri com troncal o anàloga”. Ara bé, desestima la petició del demandant d’anul·lar el projecte lingüístic del respectiu centre. Respecte dels altres dos recursos, s’ha aturat la deliberació a l’espera de més prova.

Tot a l’espera que el Tribunal Constitucional opini sobre la reforma legal impulsada pel departament d’Educació i avalada pel Parlament de Catalunya que blindava l’ús del català com a llengua vehicular en el sistema educatiu de Catalunya. Uns recursos interposats per la Generalitat per protegir en la mesura del possible el sistema d’immersió escolar de Catalunya. De fet, la línia del TSJC segueix el camí del Tribunal Constitucional que defensa l’equilibri entre llengües en el sistema escolar de Catalunya. De moment, el Tribunal només ha fet pública la part dispositiva de la sentència però no la resolució.

Tot arran de l’escola Turó del Drac

La decisió dels magistrats ha arribat després que apliquessin com a mesura cautelar l’ordre d’aplicar el 25% de castellà a les aules dels quatre centres. Tot arran del cas de l’escola Turó del Drac, a Canet de Mar, la primera a la qual es va obligar a complir la sentència del TSJC sobre el percentatge d’espanyol amb què s’havien d’impartir les classes de primària. En aquest procés judicial, entrebancat, els serveis jurídics de la Generalitat van recórrer i aportar als magistrats la reforma legal impulsada pel Govern i aprovada per la cambra catalana. En tot cas, la reforma va arribar després que les escoles presentessin un informe d’aplicació del percentatge. El passat 18 d’abril el TC va desestimar el recurs de Vox contra la llei Celá i va establir que no es podien ordenar percentatges però “sí un equilibri entre llengües”.

Aquestes tres resolucions arriben un mes després del relleu de Josep Martínez-Cambray al capdavant del departament d’Eduació. Ara l’equip de la consellera Anna Simó espera a analitzar el contingut de les tres sentències per tal d’encarar l’estratègia judicial i jurídica a seguir. Però, el departament, sobretot està pendent de la resolució del Tribunal Constitucional sobre el decret d’Educació que es va aprovar per intentar esquivar la imposició del 25% de manera universal en el sistema escolar de Catalunya.

El Palau de Justícia seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) / Jordi Borràs

