Cs intenta arrossegar la presidenta de l’Eurocambra en l’ofensiva contra la immersió

La presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, torna a ser l’instrument que intenta utilitzar Cs en la seva batalla contra el sobiranisme i la immersió lingüística. Fa uns dies, el president del comitè d’Afers Jurídics de l’Eurocambra, Adrián Vázquez, exigia a Metsola que apliqués el criteri de la Junta Electoral Central (JEC) espanyola, segons la qual Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí (de Junts) i Jordi Solé (d’ERC) no són eurodiputats perquè no van jurar la Constitució a Madrid, una visió de la qual discrepa fins i tot el Tribunal Constitucional. I aquest dimecres Ciutadans ha anunciat que ha escrit a la presidenta del Parlament Europeu per demanar-li que “no es deixi enganyar” pel Parlament de Catalunya, que ha demana que es retiri la missió per venir a comprovar a les escoles catalanes la suposada persecució del castellà.

Una inspecció instigada pel PP que el Parlament de Catalunya intenta frenar

La missió va ser impulsada pel Comitè de Peticions de l’Eurocambra, que dirigeix l’eurodiputada de PP Dolors Montserrat, exministra del govern de Mariano Rajoy. Com a resposta a l’anunci de Montserrat, la Mesa de la cambra catalana va aprovar aquest dimarts una petició de la CUP, que va proposar escriure a Brussel·les per rebutjar aquesta missió, prevista per al segon semestre de l’any que ve, 2023. El text de Parlament que s’ha aprovat enviar per majoria de la Mesa, recorda que la petició de la missió obeeix a “una dinàmica de persecució de la llengua catalana i contravé el consens social existent a Catalunya entorn a la defensa del model d’immersió lingüística”. La carta també indica que “només el 32,4% de la població és parlant habitual de català” i que aquesta xifra “s’ha anat reduint en les darreres dues dècades i deixa la llengua en un estat d’enorme vulnerabilitat”.

L’eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, durant una roda de premsa a l’Eurocambra / ACN

Carlos Carrizosa considera que la decisió de la Mesa és “censura”

Davant d’aquesta decisió de la Mesa, al líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, li ha faltat temps per anunciar que han escrit a Metsola perquè ignori la petició de la cambra catalana. Segons el diputat de Cs, cal que enviats de l’Eurocambra vinguin a comprovar que a les escoles catalanes “no es pot estudiar també en castellà a les aules”. “Menys censura, menys opacitat i més transparència”, ha exigit. Des del seu punt de vista, els diputats catalans “Intenten evitar que se sàpiga la veritat” i creu que “tenen por”, malgrat que l’ensenyament a les escoles catalanes està clarament regulat per lleis aprovades amb un ampli consens, inclosa la darrera, que es va fer per evitar la imposició del 25% del castellà que intenta el TSJC i que va tenir la participació i els vots a favor del PSC, ERC, JUNTS i els comuns.

D’aquesta manera, Cs i el PP reforcen la pinça contra el sobiranisme i contra la immersió lingüística que fan des de Brussel·les aprofitant que un eurodiputat de Ciutadans presideix el comitè d’Afers Jurídics de l’Eurocambra i una eurodiputada del PP encapçala el Comitè de Peticions.