Junts admite «discrepancias» con Impulsem Penedés en la Diputación

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha admitido discrepancias con los dos diputados provinciales de Impulsem Penedès, Sergi Vallès, alcalde de Torrelles de Foix, y Marc Castells, el alcalde de Igualada y no ha descartado que estos dos socios suyos voten a favor de la alcaldesa de Santo Boi, Lluïsa Moret, la candidata socialista a presidir la Diputación de Barcelona. De hecho, esta sombra ha sido la que ha frustrado el pacto con ERC, del cual también tenía que participar Tot per Terrassa.

Lluïsa Moret, alcaldesa de Santo Boi, en una imagen de archivo / EP

Turull no ha podido asegurar que los dos independientes con quién pactaron para ir a las elecciones municipales en determinados territorios sigan ahora el sentido del voto de Junts en el pleno de constitución de la corporación supramunicipal, que se celebrará mañana a mediodía en el Paraninfo de la Escuela Industrial. «Hay un punto de discrepancia sobre las prioridades a la Diputación. Nos gustaría que fuéramos a la par, pero hemos ido en coalición y entendemos que ellos vuelen hablar con sus asociados y, a partir de aquí, veremos mañana qué sucede«, ha expuesto.

El secretario general de Junts no ha querido «anticipar pantallas» sobre las consecuencias que tendría que Vallès y Castells votaran a favor de la candidata socialista y ha evitado hablar sobre una posible rotura del grupo. «Miraríamos de hablar y ver si se puede reconducir la situación», se ha limitado a decir después del conclave que se ha hecho esta tarde en la sede del partido.

Junts ofreció la presidencia a Tot per Terrassa

Turull ha asegurado en una atención a los medios que Junts lo ha intentado «todo», también ofrecer a Tot per Terrassa (Txt) la presidencia del ente, pero no han podido ofrecer «riesgo cero» a los posibles socios de pacto a la Diputación –entre los cuales había ERC– porque el problema era que su propio partido no estaba en condiciones de garantizar que tenía los 12 votos que en teoría le dan él doce escaños obtenidos a raíz de las elecciones del 28 de mayo, puesto que se ha temido desde el primer momento que los dos de Impulsem hicieran su camino, que ahora podría ser pactar con el PSC, los comunes y Txt. Finalmente, el dirigente de la formación independentista ha remarcado que, de todas maneras, «no se puede pasar por alto que después de la operación Barcelona [para evitar que Xavier Trias fuera alcalde] el partido socialista siempre tiene un comodín que se llama PP». «