Junts teme que sus socios de Impulsem Penedès pacten con el PSC la Diputación

La negociación para gobernar la Diputación de Barcelona entra en otra fase. El martes, la dirección de Junts por Catalunya decidió descartar la repetición del acuerdo de los últimos cuatro años con el PSC para explorar otras posibilidades. Una opción que no tiene la unanimidad de la formación ni, por supuesto, de uno de los aliados, la alianza con Impulsem Penedès, que tiene dos diputados provinciales. Precisamente, estos dos diputados provinciales serían los que más inquietan el equipo de Jordi Turull, porque habrían planteado a la dirección la posibilidad de ir por libre y pactar con el PSC y Comunes y, con sus dos votos, construir la mayoría que les permitiría formar gobierno en segunda vuelta y dejar a Junts en la oposición.

La ejecutiva de Junts del martes sirvió para captar el equilibrio de fuerzas que hay entre partidarios del acuerdo con el PSC y los contrarios. Curiosamente, una de las voces más partidarias del acuerdo sociovergente fue David Saldoni, mano derecha de Turull y el artífice del entramado de los acuerdos municipales previos y posteriores a los comicios del 28-M. Otros miembros de la ejecutiva, como por ejemplo el exconsejero Jaume Giró, también defienden el acuerdo, pero como una opción pragmática de la gestión de la red municipal que puede ayudar a los municipios gobernados por los juntaires.

Mientras tanto, se aclara también el PSC, que, de facto , parece descartar a la alcaldesa de Hospitalet del Llobregat, Núria Marín, para repetir como presidenta de la Diputación: esta mañana, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, la ha propuesto como senadora autonómica. Si los socialistas consiguen gobernar la Diputación, tiene todos los números para presidirla la actual alcaldesa de Sant Boi del Llobregat, Lluïsa Moret.

La vice primera secretaria de Organización de los socialistas, Lluïsa Moret / ACN

Los números del acuerdo

Las cifras permitirían varias posibilidades de pacto que, a lo sumo, se tendrán que aclarar a finales de la semana que viene, a la vista de que el pleno de constitución, a pesar de no tener el día fijado, está previsto para antes del 15 de julio y de que el 7 de julio empieza la campaña electoral. Un calendario complicado porque el acuerdo obligará a tomar posiciones en una campaña electoral donde el eje nacional y el eje izquierda-derecha serán claves y la política de pactos puede limitar mucho la capacidad discursiva.

Turull sabe que dentro de los juntaires hay partidarios del pacto con el PSC, pero sus cálculos se proyectan en una estrategia más a largo plazo y ve más perjudicial un acuerdo con el PSC después del «pacto Collboni» –que describe como una «operación de estado»– que dejar las manos libres a Míriam Nogueras en la campaña. Los nombres de la lista que acompañan a Nogueras son muy próximos a Puigdemont, y el presidente en el exilio no quiere ni a oír hablar de un acuerdo con el PSC. De hecho, al anterior pacto con el PSC en la Diputación ya costó mucha tensión a la formación y casi con los mismos protagonistas. Por un lado, el presidente Puigdemont se oponía y, por el otra, el alcalde de Igualada, Marc Castells, apostaba para formalizar el acuerdo con los socialistas.

Los pactos posibles para gobernar la Diputación de Barcelona

Con los resultados actuales en la mano, y sin un acuerdo sociovergente, los tres pactos posibles son estos:

Junts, con 12 diputados, más los 11 de ERC, más la diputada de Tot per Terrassa (TxT), tendrían 24 escaños: no sería mayoría absoluta, que requiere 26 de los 51 diputados del pleno, y sería necesaria la abstención de los Comunes.

Otra fórmula sería la del PSC, con 16 socialistas, 5 comunes y los 4 votos del PP: tampoco llegarían a la mayoría absoluta pero tendrían 25 diputados, uno más que la combinación de ERC, Junts y TxT.

Una tercera opción la conformarían los 16 socialistas, cinco de los comunes y dos de Impulsem Penedès, provenientes del PDeCAT. Han sido socios de Junts en las municipales, pero podrían recuperar su propio camino. En esta situación, Junts se quedaría con 10 diputados. Por tanto, esta opción, con 23 escaños, superaría la de Junts, ERC y TxT, una suma que quedaría en 22.

Todas las opciones serían por mayoría en segunda vuelta, y no una mayoría absoluta de primera vuelta.

Últimos días para saberse el desenlace del culebrón de la Diputación

No será hasta la próxima semana cuando se irá aclarando el futuro de la Diputación y desde Junts confían que la opción de los dos díscolos potenciales sea solo un farol. Consideran que el acuerdo municipal subscrito benefició la suma de los votantes de las dos formaciones y que huir ahora no sería una respuesta políticamente «honesta». «Si hubiéramos presentado un candidato alternativo a Marc Castells en Igualada, no sé si habría ganado tan cómodamente», apuntan desde Junts. Fuentes de Impulsem enfrían hoy por hoy la posibilidad de hacer una « DUI » en la Diputación, pero fuentes de Junts aseguran que la opción la han puesto sobre la mesa.