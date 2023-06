Junts tem que els socis d’Impulsem Penedès pactin amb el PSC la Diputació

La negociació per governar la Diputació de Barcelona entra en una altra fase. Dimarts, la direcció de Junts per Catalunya va decidir descartar la repetició de l’acord dels darrers quatre anys amb el PSC per explorar altres possibilitats. Una opció que no té la unanimitat de la formació ni, per descomptat, d’un dels aliats, l’aliança amb Impulsem Penedès, que té dos diputats provincials. Precisament, aquests dos diputats provincials serien els que més neguitegen l’equip de Jordi Turull, perquè haurien plantejat a la direcció la possibilitat d’anar per lliure i pactar amb el PSC i Comuns i, amb els seus dos vots, construir una majoria (simple) que els permetria formar govern en segona volta i deixar Junts a l’oposició.

L’executiva de Junts de dimarts va servir per copsar l’equilibri de forces que hi ha entre partidaris de l’acord amb el PSC i els contraris. Curiosament, una de les veus més partidàries de l’acord sociovergent va ser David Saldoni, mà dreta de Turull i l’artífex de l’entramat dels acords municipals previs i posteriors als comicis del 28-M. Altres membres de l’executiva, com ara l’exconseller Jaume Giró, també defensen l’acord, però com una opció pragmàtica de la gestió de la xarxa municipal que pot ajudar als municipis governats pels juntaires.

Mentrestant, s’aclareix també el PSC, que de facto, sembla descartar l’alcaldessa de l’Hospitalet del Llobregat, Núria Marín, per repetir com a presidenta de la Diputació: aquest matí, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, l’ha proposada com a senadora autonòmica. Si els socialistes aconsegueixen governar la Diputació, té tots els números per presidir-la l’actual alcaldessa de Sant Boi del Llobregat, Lluïsa Moret.

La viceprimera secretària d’Organització dels socialistes, Lluïsa Moret / ACN

Els números de l’acord

Les xifres permetrien diverses possibilitats de pacte que, a tot estirar, s’hauran d’aclarir a finals de la setmana entrant, a la vista que el ple de constitució, tot i no tenir el dia fixat, és previst per a abans del 15 de juliol i que el 7 de juliol comença la campanya electoral. Un calendari complicat perquè l’acord obligarà a prendre posicions en una campanya electoral on l’eix nacional i l’eix esquerra-dreta seran claus i la política de pactes pot limitar molt la capacitat discursiva.

Turull sap que dins els juntaires hi ha partidaris del pacte amb el PSC, però els seus càlculs es projecten en una estratègia més a llarg termini i veu més perjudicial un acord amb el PSC després del “pacte Collboni” –que descriu com una “operació d’Estat”– que no pas deixar les mans lliures a Míriam Nogueras en la campanya. Els noms de la llista que acompanyen Nogueras són molt propers a Puigdemont, i el president a l’exili no vol ni a sentir a parlar d’un acord amb el PSC. De fet, a l’anterior pacte amb el PSC a la Diputació ja va costar prou tensió a la formació i gairebé amb els mateixos protagonistes. Per una banda, el president Puigdemont s’hi oposava i, per l’altra, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, apostava per formalitzar l’acord amb els socialistes.

Els pactes possibles per governar la Diputació de Barcelona

Amb els resultats actuals a la mà, i sense un acord sociovergent, els tres pactes possibles són aquests:

Junts, amb 12 diputats, més els 11 d’ERC, més la diputada de Tot per Terrassa (TxT), farien 24 : no seria majoria absoluta, que requereix 26 dels 51 diputats del ple, i caldria l’abstenció dels Comuns.

: no seria majoria absoluta, que requereix 26 dels 51 diputats del ple, i caldria l’abstenció dels Comuns. Una altra fórmula seria la del PSC, amb 16 socialistes, 5 comuns i els 4 vots del PP: tampoc arribarien a la majoria absoluta però tindrien 25 diputats , un més que la combinació d’ERC, Junts i TxT.

, un més que la combinació d’ERC, Junts i TxT. Una tercera opció la conformarien els 16 socialistes, cinc dels comuns i dos d’Impulsem Penedès, provinents del PDeCAT. Han sigut socis de Junts en les municipals, però podrien recuperar el seu propi camí. En aquesta situació, Junts es quedaria amb 10 diputats. Per tant aquesta opció, amb 23 escons, superaria la de Junts, ERC i TxT, una suma que quedaria en 22.

Totes les opcions serien per majoria en segona volta, i no una majoria absoluta de primera volta.

Últims dies per saber-se el desenllaç del culebró de la Diputació

No serà fins a la setmana entrant que s’anirà aclarint el futur de la Diputació i des de Junts confien que l’opció dels dos díscols potencials sigui només una catxa. Consideren que l’acord municipal subscrit va beneficiar la suma dels votants de les dues formacions i que fugir ara no seria una resposta políticament “honesta”. “Si haguéssim presentat un candidat alternatiu a Marc Castells a Igualada, no sé si hauria guanyat tan còmodament”, apunten des de Junts. Fonts d’Impulsem refreden ara per ara la possibilitat de fer una “DUI” a la Diputació, però fonts de Junts asseguren que l’opció l’han posada sobre la taula.