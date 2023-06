El PSC fa un pas endavant amb els comuns per la Diputació de Barcelona

Després que Junts hagi trencat amb els acords amb el PSC que han existit els últims quatre anys a la Diputació de Barcelona i hagi apostat per arribar a un pacte amb Esquerra Republicana, els socialistes han fet un pas endavant per la seva banda i s’han posat en contacte amb els comuns per assolir el control de la Diputació. Segons informen des del PSC, els dos equips de negociació s’han posat en contacte per arribar a un acord en els pròxims dies per tal d’aconseguir l’objectiu de “donar estabilitat a la institució i de posar-la al servei dels ajuntaments i la ciutadania de la província de Barcelona”.

Els socialistes aposten per una “alternativa” per fer front al possible pacte independentista. Un acord, però que requeriria d’una tercera força, ja que matemàticament un pacte de Junts i ERC seria insuficient per aconseguir la majoria. Els de Turull i Borràs tenen 12 diputats i els republicans 11 sumarien 23 diputats, que no serien suficients per arribar als 26 que marquen la majoria matemàtica. Un possible acord entre els comuns i els socialistes també sumaria 23 diputats. Així doncs, perquè els independentistes superin en nombre de diputats de la possible entesa socialista amb els comuns caldria afegir la peça de Tot per Terrassa, que compta amb un diputat.

En aquest sentit, des d’ERC celebren que Junts no vulgui repetir mandat amb els socialistes i garanteixen que no donaran la presidència de l’ens supramunicipal “a ningú que no sigui independentista”.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, en una roda de premsa / ACN

El paper dels populars

Aquest matí el portaveu de Junts, Josep Rius, ha considerat que el pacte a tres bandes entre el PSC, el PP i els comuns per desbancar Xavier Trias de l’alcaldia de Barcelona marcarà “un abans i un després” en la manera d’organitzar els acords. Si es repetís un pacte a tres bandes com el de Barcelona a la Diputació, aconseguirien assolir la majoria absoluta, ja que els populars disposen de quatre diputats. De moment, però, ni socialistes ni comuns han expressat que estiguin mantenint converses amb els populars per repetir la jugada de la capital catalana.

A tot aquest joc d’equilibris entre els partits polítics per assumir el control de la Diputació, cal tenir en compte que el ple de constitució està previst per principis de juliol, tot i que encara no se n’ha determinat el dia. Un dels factors importants, també, és que en la primera votació és necessari que les formacions obtinguin la majoria absoluta per assumir el càrrec. En cas que no s’obtingui, en la segona votació ja no és necessari arribar-hi i el candidat més votat és qui es converteix en el president de l’ens supramunicipal.