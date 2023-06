El Consell de Ministres aprova in extremis la llei de l’oblit oncològic

El govern espanyol ha aprovat in extremis la llei de l’oblit oncològic, una llei que lluita contra la discriminació laboral que pateixen les persones que ha hagut de combatre un càncer i l’han superat. La llei s’ha aprovat, però, fora del context habitual, ja que s’ha fet a través del Consell de Ministres i no des del Congrés, òrgan legislatiu d’Espanya, pel fet que les Corts han quedat dissoltes per la convocatòria de les eleccions del 23 de juliol. Segons relata la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, no totes les persones es podran beneficiar d’aquest dret. Només ho podran fer aquelles persones que faci cinc anys o més que han superat un càncer i no han tingut cap recaiguda posterior.

L’objectiu que impulsa aquesta llei és que les persones que han patit càncer no hagin de fer front també a discriminacions laborals posteriors. Així doncs, l’aprovació d’aquest dret permetrà que aquestes persones no es vegin perjudicades per la contractació de qualsevol producte, sigui “financer o no”, segons explica Calviño. El decret que ha fet oficial el Consell de Ministres fa que es declarin nul·les totes les clàusules basades en antecedents per haver patit càncer que actualment s’aplicaven en molts llocs de feina i suposaven un impediment de bones condicions en contractes d’assegurances.

La vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, protagonitza una altra polèmica | ACN

Un bri d’esperança

L’aprovació d’aquesta llei suposa un bri d’aire fresc per a totes aquestes persones que han lluitat contra el càncer i l’han vençut, però que s’han vist discriminats laboralment després. El principal punt que els suposava una estocada directa era les condicions en els contractes d’assegurances, ja que fins ara es tenien en compte els antecedents oncològics de l’assegurat i, a partir d’aquí, se’n determinaven les condicions. Amb l’aprovació de la llei, s’estableix el dret a no declarar que s’ha patit un càncer al contractar una assegurança vinculada a un préstec hipotecari.