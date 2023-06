Els Mossos investiguen la mort violenta d’un home a Rasquera

Ahir al vespre va aparèixer el cos d’un home sense vida a Rasquera (Ribera d’Ebre), concretament en una finca ubicada als afores de la població. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per determinar quines han estat les causes de la mort i trobar l’autor dels fets. De fet, segons apunten fonts policials, l’autòpsia que van realitzar des de la policia catalana un cop van localitzar el cadàver ha revelat que l’home no va perdre la vida per accident, sinó que ha estat una mort intencionada amb causes criminals, és a dir, un possible assassinat. En aquests moments, la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Terres de l’Ebre és qui s’està ocupant de la investigació policial, però no han transcendit més detalls sobre el seu transcurs.

Investiguem la mort d'un home a Rasquera, a la Ribera d'Ebre https://t.co/YGigad4yUd pic.twitter.com/TcpzhdKNwT — Mossos (@mossos) June 27, 2023

Un home mor ofegat en una platja

La persona sense vida que es va localitzar ahir al vespre no va ser l’única víctima mortal que es va registrar durant el dia d’ahir. Les causes, però, són molt diferents. Aquest dilluns al migdia, un home de 80 anys va perdre la vida en ofegar-se a la platja del Club Nàutic de Creixell, al Tarragonès. Tot i que els equips de socorristes estaven en aquell moment a la platja i onejava bandera verda, l’accident es va produir igualment.

Segons informen des de Protecció Civil, els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 14.47 hores d’una persona que havia presenciat els fets. Els socorristes de la platja van treure l’home de l’aigua i li van començar a fer les primeres actuacions de salvament i reanimació fins que van arribar els Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM). Un cop els serveis ja estaven al càrrec de la situació, van continuar persistint amb les maniobres de salvament, però no les van poder completar amb èxit. Amb la mort d’ahir, ja són tres les persones que han perdut la vida per ofegament en què portem de període estival, és a dir, des del 15 de juny fins al 15 de setembre.