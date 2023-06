Isabel Pantoja va tenir un imprevist durant la gira que va fer per Amèrica. La cantant ha estat a punt de perdre la visió total d’un ull, el que demostra la gravetat del problema de salut que va patir fa uns mesos. No ha estat fins ara que s’ha filtrat a la premsa aquest problema ocular, del qual encara s’estaria recuperant. Ho han explicat en detall a El programa de Ana Rosa: “Em diuen que ja està recuperada al 80%, però va estar a punt de quedar-se sense visió a l’ull esquerre“.

Queden poques setmanes perquè comenci una sèrie de concerts per Espanya, per la qual cosa està centrada en intentar deixar enrere aquesta malaltia que li impedeix veure bé. Quan va començar? Sembla que abans de la gira per Amèrica, quan va notar que tenia un ull vermell: “Tenia una infecció i aquesta va provocar-li una inflamació que venia acompanyada d’un dolor que va convertir-se en insuportable. Van haver de prendre mesures. Ara s’està tractant a Córdoba, s’hi ha estat setmanes. De moment continua sota supervisió mèdica, ja que no podia moure el cap, fer moviments bruscos ni ballar. Durant la gira va estar totalment controlada pels metges i ara encara continua”.

Isabel Pantoja hauria estat molt preocupada pel problema ocular que pateix des del febrer

La cantant hauria perdut gairebé tota la visió de l’ull esquerre: “Ara s’està recuperant i ha estat en tractament amb diversos col·liris. El que més li preocupa és que aquesta és una malaltia infecciosa que torna a reproduir-se…”. No ha volgut dir el nom del problema ocular en concret, però sí que ha donat diverses pistes per tal que els seus fans tinguin clar que no ha estat una simple conjuntivitis. De fet, expliquen que va arribar a posar-se sis col·liris al dia: “Es tracta d’una infecció de l’iris que evoluciona cap a nebuloses i mosques que t’impedeixen la visió i fa que perdis l’equilibri. Es posava sis col·liris, ara només s’ha quedat amb un que té antibiòtic”.

Isabel Pantoja pateix una malaltia ocular | Telecinco

Han assegurat que els seus fills no saben que li ha passat això a Isabel Pantoja, ja que ho ha volgut mantenir en secret. Finalment, però, la premsa ha acabat assabentant-se’n perquè la veien sempre amb ulleres de sol i amb una actitud diferent: “A l’escenari ara pràcticament no es movia i hem sabut que és per culpa de la manca d’equilibri que tenen les persones amb aquesta malaltia ocular”. El problema ocular hauria començat el passat mes de febrer i encara està en tractament, així que sembla que ha estat més greu del que podien pensar en un principi.