El Consell de la República crida a votar el 23-J per “bloquejar” la investidura

El Consell de la República ha fet una crida a votar a les eleccions estatals del 23-J per donar als partits independentistes prou força com per “bloquejar” la investidura i dificultar la governabilitat a Madrid si no hi ha un compromís “inequívoc” amb l’amnistia i l’autodeterminació de Catalunya. En ple debat sobre la utilitat de l’abstenció, l’entitat ha demanat que el sobiranisme sigui un “actor prou nombrós” al Congrés dels Diputats per poder ser decisius i impedir la investidura del pròxim president espanyol si no s’aborda el conflicte català.

“Per la mateixa raó que cap partit unionista demanaria l’abstenció dels seus electoral com a manera de combatre l’independentisme, el Consell de la República fa una crida a la participació massiva de l’independentisme”, insisteix l’entitat. També ha demanat a Junts, ERC i la CUP que assumeixen explícitament el compromís de “no garantir l’estabilitat política de cap govern espanyol que no es comprometi inequívocament amb la resolució del conflicte, basat en l’amnistia i el respecte al dret a l’autodeterminació”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / Europa Press

El Consell de la República demana “unitat estratègica” als partits

En un comunicat, el Consell de la República ha reconegut que hi ha una gran desafecció entre els votants independentistes, però ha insistit que l’única manera d’avançar és posar en risc la governabilitat de l’estat. “L’estabilitat d’Espanya s’ha utilitzat com una eina per sotmetre i reprimir els anhels de llibertat i d’autodeterminació del poble català”, recorda el consell. L’entitat també ha apostat per la “unitat estratègica” de l’independentisme per intentar contrarestar la força de l’unionisme, que sempre està disposat a pactar quan està en joc la unitat d’Espanya.

Els tres partits han intentat explorar punts de consens, però fins ara no han pogut arribar a cap entesa. ERC s’ha ofert a pactar un “preu” consensuat per tot l’independentisme, però no ha acabat de concretar quines serien les seves condicions. La CUP ha estat la més explícita i ha exigit a Pedro Sánchez que posi data i pregunta per fer un referèndum d’independència si vol els vots anticapitalistes per a la seva investidura. Junts s’ha limitat a dir que no aniran a Madrid a “salva Espanya de la ultradreta”.