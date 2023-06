El Consejo de la República pide ir a votar el 23-J para «bloquear» la investidura

El Consejo de la República ha hecho un llamamiento a votar en las elecciones estatales del 23-J para dar a los partidos independentistas suficiente fuerza como para “bloquear” la investidura. La entidad apuesta por dificultar la gobernabilidad en Madrid si no hay un compromiso “inequívoco” con la amnistía y la autodeterminación de Cataluña. En pleno debate sobre la utilidad de la abstención, la entidad ha pedido que el soberanismo sea un “actor bastante numeroso” en el Congreso de los Diputados para poder ser decisivos e impedir la investidura del próximo presidente español si no se aborda el conflicto catalán.

“Por la misma razón que ningún partido unionista pediría la abstención de sus electores como una manera de combatir el independentismo, el Consejo de la República hace un llamamiento a la participación masiva del independentismo”, insiste la entidad. También ha pedido a Junts, ERC y la CUP que asuman explícitamente el compromiso de “no garantizar la estabilidad política de ningún gobierno español que no se comprometa inequívocamente con la resolución del conflicto, basado en la amnistía y el respeto al derecho a la autodeterminación”.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados / Europa Press

El Consejo de la República pide «unidad estratégica» a los partidos

En un comunicado, el Consejo de la República ha reconocido que hay una gran desafección entre los votantes independentistas, pero ha insistido que la única manera de avanzar es poner en riesgo la gobernabilidad del estado. “La estabilidad de España se ha utilizado como una herramienta para someter y reprimir los anhelos de libertad y de autodeterminación del pueblo catalán”, recuerda el consejo. La entidad también ha apostado por la “unidad estratégica” del independentismo para intentar contrarrestar la fuerza del unionismo, que siempre está dispuesto a pactar cuando está en juego la unidad de España.

Los tres partidos han intentado explorar puntos de consenso para el 23-J, pero hasta ahora no han podido llegar a ningún entendimiento. ERC se ha ofrecido a pactar un “precio” consensuado por todo el independentismo, pero no ha acabado de concretar cuáles serían sus condiciones. La CUP ha sido la más explícita y ha exigido a Pedro Sánchez que ponga fecha y pregunta para hacer un referéndum de independencia si quiere los votos anticapitalistas para su investidura. Junts se ha limitado a decir que no irán a Madrid a “salvar a España de la ultraderecha”.