El Consell de la República haurà de debatre sobre l’abstenció per al 23-J

Debat interessant el que tindrà l’Assemblea de Representants del Consell de la República, previst per al pròxim 8 de juliol. El parlament del Consell haurà de debatre una proposta de resolució sobre el posicionament de la institució a l’exili de cara les eleccions del 23 de juliol. Tot arran d’un document aprovat per una de les comissions més rebels del Consell, la Comissió de Política Interior de l’Assemblea de representants, que aposta per “defensar el vot nul o l’abstenció com a acte passiu”. El document s’haurà de debatre i obligarà la cambra a l’exili a definir-se sobre una qüestió que està força candent en el debat polític de l’independentisme.

Si la resolució tirés endavant, tant el Consell com l’Assemblea hauran “d’emetre un comunicat públic i iniciar una campanya per defensar aquest posicionament partint de la legitimitat del Primer d’Octubre”. La votació per decidir si es portava a debat la resolució va obtenir 14 vots favorables, una abstenció i un vot contrari. La comissió garanteix que ja tenen els 31 avals necessaris per portar al plenari, en plena campanya electoral, el debat sobre l’abstenció. Curiosament, un dels integrants del Consell és Antoni Castellà, cap de llista per al Senat de Junts per Catalunya, que va en coalició amb Demòcrates.

Una imatge de la constitució de l’assemblea del Consell per la República a Canet del Rosselló/Quico Sallés

“Les eleccions no contribuiran avançar cap a l’alliberament nacional”

El text de la resolució, al qual ha tingut accés El Món, manté que “el Consell de la República considera que les eleccions convocades per l’Estat espanyol per al pròxim 23 de juliol, sigui quin sigui el resultat, no contribuiran a avançar cap a l’alliberament nacional de Catalunya”. “Fem una crida a la ciutadania dels Països Catalana, que encara està sota la tutela de l’Estat espanyol, a exercir el dret a vot mitjançant el vot nul, amb la papereta del referèndum del Primer d’Octubre, o bé a exercir l’abstenció”, sentencia el text. De fet, el Cercle Català de Negocis –que forma part d’un grup de vuit entitats que proposa l’abstenció– també proposava posar la papereta del referèndum.

“Plantegem aquestes eleccions”, continua el text, “com una oportunitat per realitzar una campanya de reivindicació i desobediència massiva com va ser el Primer d’Octubre”. A més d’instar a fer comunicats defensant aquestes dues opcions, la resolució també afegeix que es recomana “no entrar en debats estèrils i respectar l’opció del vot en blanc i altres opcions de vot nul”. Segons la justificació de la resolució, el vot nul s’identifica com un “acte actiu de desobediència civil” i l’abstenció “com un acte passiu”. Per altra banda, els defensors del text entenen que esperonar l’abstenció o el vot nul “comporta desactivar la campanya espanyola de la por de ‘vota el PSOE o els independentistes per frenar la ultradreta’, tots sabem que qui mana són els poders fàctics espanyols i els partits només en són un mitjà de control”.