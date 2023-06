El Govern aprova ampliar la plantilla de mestres pel curs vinent

El Govern ha aprovat aquest dimarts al matí ampliar el nombre de docents en plantilla de cara el curs vinent. Concretament, s’incorporaran 1.528 places als que ja conformen el personal del Departament d’Educació. Segons ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, l’objectiu de les noves incorporacions és fer front a les necessitats d’escolarització dels ensenyaments obligatoris i reforçar l’escola inclusiva, un dels pilars de la conselleria. Bona part d’aquestes noves places seran per a professors, però també s’incorporaran algunes com a professionals d’administració i serveis i d’atenció educativa.

Ara bé, la major part de les places serà per mestres. S’incorporaran 1.190 docents, 75 per a personal d’administració i serveis de centres educatius, 211 per a professionals d’atenció educativa, i 52 per al personal d’administració i serveis. En aquest sentit, Plaja ha volgut posar èmfasi en el fet que aquests increments són un pas més que està fent el Govern per adequar el sistema educatiu a les necessitats de l’alumnat: “En els darrers tres cursos, s’han incorporat més de 7.000 docents al sistema català”, subratlla. Per implementar aquestes noves places, però, la Generalitat haurà de fer una inversió extra. La portaveu del govern explica que el cost total d’aquest increment serà de 78.450.750 euros.

Anna Simó, consellera d’Educació a la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya. 14.06.2023 / Mireia Comas

La repartició del professorat

Les gairebé mil dues-centes places noves que s’afegeixen al sistema educatiu català aniran repartides de la següent manera. El gruix principal de les places anirà a les Formacions Professionals amb 689 del total de nous llocs per mestres. En segon lloc, 145 aniran destinades a atendre necessitats d’escolarització dels estudis obligatoris, independentment de primària o secundària. I, per últim, 297 per a personal de l’escola inclusiva. Plaja destaca que la incorporació de nous docents en els centres educatius inclusius és el creixement més gran de personal que s’ha fet en aquest camp, un dels punts de la conselleria d’Educació.

Un dels altres punts que es vol aconseguir amb la incorporació d’aquests nous mestres és dotar de nova plantilla els nous serveis territorials del Penedès i de l’Alt Pirineu i Aran. Així doncs, amb aquesta ampliació de personal el Departament d’Educació encara el curs 2023-24 que arrenca el setembre, després que fa poc menys d’una setmana es donés per conclòs el curs actual.