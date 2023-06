El PSC da un paso adelante con los comunes por la Diputación de Barcelona

Después de que Junts haya roto con los acuerdos con el PSC que han existido los últimos cuatro años a la Diputación de Barcelona y haya apostado para llegar a un pacto con Esquerra Republicana, los socialistas han dado un paso adelante por su parte y se han puesto en contacto con los comunes para lograr el control de la Diputación. Según informan desde el PSC, los dos equipos de negociación se han puesto en contacto para llegar a un acuerdo en los próximos días para conseguir el objetivo de «dar estabilidad a la institución y de ponerla al servicio de los ayuntamientos y la ciudadanía de la provincia de Barcelona».

Los socialistas apuestan por una «alternativa» para hacer frente al posible pacto independentista. Un acuerdo, pero que requeriría de una tercera fuerza, puesto que matemáticamente un pacto de Junts y ERC sería insuficiente para conseguir la mayoría. Los de Turull y Borràs tienen 12 diputados y los republicanos 11 sumarían 23 diputados, que no serían suficientes para llegar a los 26 que marcan la mayoría matemática. Un posible acuerdo entre los comunes y los socialistas también sumaría 23 diputados. Así pues, para que los independentistas superen en número de diputados del posible entendimiento socialista con los comunes habría que añadir la pieza de Tot por Terrassa, que cuenta con un diputado.

En este sentido, desde ERC celebran que Junts no quiera repetir mandato con los socialistas y garantizan que no darán la presidencia del ente supramunicipal «a nadie que no sea independentista».

El secretario general de Juntos, Jordi Turull, en una rueda de prensa / ACN

El papel de los populares

Esta mañana el portavoz de Junts, Josep Rius, ha considerado que el pacto a tres bandas entre el PSC, el PP y los comunes para desbancar Xavier Trias de la alcaldía de Barcelona marcará «un antes y uno después» en la manera de organizar los acuerdos. Si se repitiera un pacto a tres bandas como el de Barcelona a la Diputación, conseguirían lograr la mayoría absoluta, puesto que los populares disponen de cuatro diputados. De momento, pero, ni socialistas ni comunes han expresado que estén manteniendo conversas con los populares para repetir la jugada de la capital catalana.

A todo este juego de equilibrios entre los partidos políticos para asumir el control de la Diputación, hay que tener en cuenta que el pleno de constitución está previsto por principios de julio, a pesar de que encara no se ha determinado el día. Uno de los factores importantes, también, es que en la primera votación es necesario que las formaciones obtengan la mayoría absoluta para asumir el cargo. En caso de que no se obtenga, en la segunda votación ya no es necesario llegar y el candidato más votado es quien se convierte en el presidente del ente supramunicipal.