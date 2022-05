Junts lliga el futur del pacte amb el PSC a la Diputació al cas Pegasus

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha lligat el futur del pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona i la reacció del PSOE pel cas Pegasus i ha dit que es tractarà en el congrés del 4 de juny a Argelers, convocat per Puigdemont avui. En una entrevista a ‘Ràdio 4 i La 2’, Rius també ha defensat que hi hagi una reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li explicacions sobre l’espionatge massiu contra l’independentisme. Rius ha advertit al govern espanyol que tindrà més credibilitat sobre l’espionatge contra el president Sánchez i la ministra de Defensa, Margarita Robles, si volen anar “fins al final” i faciliten la creació d’una comissió d’investigació al Congrés. Aquest mateix matí el govern espanyol ha declinat aquesta possibilitat.

Rius ha qualificat “d’estrany” que el govern espanyol sabés des de fa un any que havia estat espiat però que no ho hagin fet públic fins que s’ha conegut l’espionatge “massiu” contra l’independentisme. Preguntat pel pacte de Junts amb el PSC a la Diputació de Barcelona, Rius ha explicat que la seva formació debatrà sobre aquesta qüestió al congrés previst per a l’estiu. “Haurem de veure sobretot com reacciona el PSOE a partir d’ara amb aquest afer tan important que hi ha hagut”, ha agregat. En aquest context, Rius ha reclamat als socialistes que hi hagi una comissió d’investigació per arribar “fins al final” i que el govern espanyol s’equipari a la reacció que tindria qualsevol estat de la Unió Europea amb una “democràcia plena”.

ERC pressiona perquè hi hagi dimissions pel cas Pegasus

D’altra banda, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat que la situació de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i de la directora del CNI, Paz Esteban, és “absolutament insostenible” i ha criticat que no hagin assumit encara responsabilitats per l’espionatge, informa l’agència ACN. “L’única pregunta aquí és qui ha fallat i la resposta és clara. Els serveis d’intel·ligència”, ha dit Rufián en una entrevista aquest dimarts al matí a TVE, sobre la intervenció dels telèfons del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de Robles. El portaveu parlamentari d’ERC ha exigit “com a mínim” una comissió d’investigació a la cambra baixa.

Gabriel Rufián durant una roda de premsa al Congrés dels Diputats / EP

Rufián ha manifestat que “no s’entén” que casualment s’hagi fet públic ara i ha argumentat que “no cal ser gaire espavilat” per constatar que “volen passar de ser suposats culpables a víctimes”. El portaveu d’ERC a la cambra baixa ha avisat que “això anirà més” i ha denunciat que sigui ara quan ja no afecta només a independentistes quan l’espionatge es converteix en “una qüestió de pura democràcia”. El president del partit, Oriol Junqueras, ja es va referir ahir a l’assumpte.

“Què hauria passat si els dolents independentistes no haguessin denunciat el cas?”, ha insistit. El portaveu d’ERC al Congrés ha dit que tampoc s’entendria que el PSOE no voti a favor de la comissió d’investigació sobre el ‘Catalangate’ que s’abordarà aquest dimarts a la Junta de Portaveus. Pel que fa al suport parlamentari d’ERC al govern espanyol, Rufián ha dit que és un “dilema” i que “l’únic idioma que entén el PSOE és tocar-li l’agenda legislativa”. Tanmateix, el portaveu d’ERC al Congrés ha afirmat que “el diàleg no és cap rendició” i també ha remarcat que Unides Podem hauria “d’ajudar molt més”.

El govern espanyol tanca la porta a la comissió d’investigació

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha dit aquest dimarts a la Cadena SER que el govern espanyol “no sap” qui hi ha darrere de l’espionatge al president del govern espanyol i la ministra de Defensa del maig i el juny del 2021, però “assegura” que no n’és responsable cap organisme institucional i que s’ha de forma il·legal, informa l’agència ACN. Bolaños ha descartat que s’assumeixin per ara responsabilitats polítiques perquè cal primerament “esclarir què ha passat”. També ha descartat per ara que el PSOE voti a favor de crear una comissió d’investigació al Congrés. “Hem donat suport a la creació de l’òrgan al Congrés que té les competències, que és la comissió de secrets oficials, i allà compareixerà la directora del CNI”.