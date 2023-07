Cónclave en Junts por el fracaso del pacto en la Diputación

Junts no puede garantizar que todos sus representantes a la Diputación de Barcelona voten lo mismo durante el pleno de constitución de la corporación supramunicipal, que se celebrará mañana a mediodía en el Paraninfo de la Escuela Industrial, puesto que no está claro qué opción elegirán los dos independientes, vinculados a Impulsamos Penedès: Sergi Vallès, alcalde de Torrelles de Foix, y Marc Castells, el alcalde de Igualada, que a pesar de ser de otra comarca, usó el mismo paraguas electoral. Lo ha admitido la jefa de lista de Junts per Catalunya a las elecciones españolas, Míriam Nogueras, en una rueda de prensa este miércoles. De hecho, Junts per Catalunya ha convocado una reunión esta tarde de la cúpula del partido con los diputados provinciales para abordar esta situación, que sería uno de los factores que han hecho fracasar el pacto que se buscaba con ERC para gobernar la institución. Aun así, el partido no ha querido dar más detalles sobre el encuentro a pesar de la insistencia de los periodistas en un acto de campaña de Nogueras en Barcelona. Otras fuentes del partido mantienen que había acuerdo con ERC y que si Tot per Terrassa (Txt) –que tiene una diputada provincial– ha elegido asociarse al PSC y los comunes es por otras razones.

ERC alega que no aceptaba recurrir al PP

Las dudas sobre el voto dos diputados de Impulsem Penedès es el que habría frustrado el acuerdo con ERC, para el cual se contaba también con Tot per Terrassa, cosa que habría permitido llegar a los 24 diputados e imponerse en la batalla a pesar de no tener la mayoría absoluta. Según fuentes de los republicanos, ERC proponía quedarse la presidencia los dos primeros años, puesto que tienen 11 diputados, un menos que Junts, y entendían que el partido de Laura Borràs i Jordi Turull tenía derecho a presidir esta etapa para capitalizar la segunda mitad del mandato, que se considera más rentable electoralmente.

Aun así, para los republicanos el problema era que Junts no estaba en condiciones de garantizar que tenía los 12 votos que en teoría le dan doce escaños obtenidos a raíz de las elecciones del 28 de mayo, puesto que se ha temido desde el primer momento que los dos de Impulsem hicieran su camino con el PSC, los comunes y Txt. Llegados a este punto, solo quedaba la opción de meter en la ecuación los 4 diputados del PP, cosa que para ERC era «una línea roja«. Ahora mismo, por lo tanto, ERC está en posición de votarse ella misma mañana, si no cambian mucho las cosas.

Aun así, fuentes de Junts focalizan el problema en las preferencias del líder de Tot per Terrassa, el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Consideran que había posibilitados de construir un pacto con los republicanos y que ha sido Ballart, por otras razones, que ha elegido pactar con el PSC.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, en rueda de prensa en Barcelona / ACN – Nico Tomás

Nogueras ha lamentado el acuerdo entre el PSC, los comunes y Tot per Terrassa y ha expresado su «preocupación» porque «lo que pasa en Cataluña se decida a 600 kilómetros». En este sentido, la cabeza de lista al Congreso ha sostenido que las instituciones tienen que estar «pilotadas por partidos catalanes» y que es posible una alternativa independentista al «monopolio absoluto» del PSC, a pesar de que esta opción ahora pasa por los votos del PP, con quien niegan tener contactos. «Hasta el último segundo continuaremos trabajando», ha señalado.

El PDeCAT acusa a Junts de automarginarse

El cabeza de lista de Espacio CiU-PDeCAT, Roger Montañola, ha asegurado esta mañana que Junts «se automargina a la hora de hacer política y pactar» después de que PSC, Comunes y Todo por Terrassa hayan llegado a un acuerdo para gobernar la Diputación de Barcelona. Según el candidato, este pacto ha evidenciado la «falta de voluntad política» de los líderes de Junts, a quienes ha vuelto a culpar de hacer solo «grandes proclamas y tuits». «Esto demuestra que votar a Junts es condenarse a la oposición», ha sentenciado.