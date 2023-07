Nogueras denuncia el «no a todo» del PSOE y PP respecto a Cataluña

Todavía con la resaca del frente a frente entre Feijóo y Sánchez de este lunes por la noche, desde Junts por Cataluña han querido entrar a valorar el papel que hicieron ambos candidatos en Atresmedia y han ratificado que «tanto el PSOE como el PP hacen el que han hecho siempre por Cataluña: cero propuestas positivas por nuestro país», pero no han querido centrar todo su discurso en este acto. En este sentido, la candidata de Juntos a las elecciones del 23-J, Míriam Nogueras, ha puesto el foco en su intervención a denunciar el «no a todo» del PSOE y PP: «Ha sido una constante. ¿Autodeterminación? No. ¿Amnistía? No. ¿Rodalies? No», espeta.

Noguera apela a los «partidos que tienen sede a Madrid» para que «dejen de ponerse Cataluña en la boca» porque «llevan décadas girándole la espalda». Siguiendo por esta línea, la candidata juntaire se ha posicionado como el único «voto útil» para Cataluña. «Votar PP y PSOE es votar contra Cataluña, pero votar ERC qué fracaso». Así lo ha asegurado la cabeza de lista por Lleida, Isidre Gavín, quien ha centrado su intervención a cargar contra la formación republicana: «¿Qué han conseguido? ¿Dos películas de Netflix? Para Lleida nada», espeta.

La candidata de Juntos el 23-J, Míriam Nogueras, antes del acto de campaña en Tremp / ACN

Aprovechando las declaraciones de esta tarde de Gabriel Rufián en las cuales ha asegurado que se perfilaría como oposición en caso de que Feijóo ganara las elecciones españolas, La senadora y candidata en el Senado por Lleida, Mayte Rivero, ha reivindicado su formación como la que «siempre los ha incomodado»: «Los que no hemos blanqueado las mentiras de Madrid, los que no hemos blanqueado el PSOE», sentencia.

Críticas al PSOE

Las críticas de hoy al PSOE se suman a las de Albert Batet de ayer al atardecer, en las cuales acusó Pedro Sánchez de ser un «lobo con piel de cordero». Batet aseguró que ante este lobo “no funciona” ni “la casa de paja de Podemos y los comunes” ni “la casa de madera de Rufián”: Solo la “casa de piedra” de JxCat.