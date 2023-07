Nogueras denuncia el “no a tot” del PSOE i PP respecte a Catalunya

Encara amb la ressaca del cara a cara entre Feijóo i Sánchez d’aquest dilluns a la nit, des de Junts per Catalunya han volgut entrar a valorar el paper que van fer tots dos candidats a Atresmedia i han ratificat que “tant el PSOE com el PP fan el que han fet sempre per Catalunya: zero propostes positives pel nostre país”, però no han volgut centrar tot el seu discurs en aquest acte. En aquest sentit, la candidata de Junts a les eleccions del 23-J, Míriam Nogueras, ha posat el focus en la seva intervenció a denunciar el “no a tot” del PSOE i PP: “Ha estat una constant. Autodeterminació? No. Amnistia? No. Rodalies? No”, etziba.

Noguera apel·la als “partits que tenen seu a Madrid” per tal que “deixin de posar-se Catalunya a la boca” perquè “porten dècades girant-li l’esquena”. Seguint per aquesta línia, la candidata juntaire s’ha posicionat com a l’únic “vot útil” per a Catalunya. “Votar PP i PSOE és votar contra Catalunya, però votar ERC quin fracàs”. Així ho ha assegurat el cap de llista per Lleida, Isidre Gavín, qui ha centrat la seva intervenció a carregar contra la formació republicana: “Què han aconseguit? Dues pel·lícules de Netflix? Per a Lleida res”, etziba.

La candidata de Junts el 23-J, Míriam Nogueras, abans de l’acte de campanya a Tremp / ACN

Aprofitant les declaracions d’aquesta tarda de Gabriel Rufián en les quals ha assegurat que es perfilaria com a oposició en cas que Feijóo guanyés les eleccions espanyoles, La senadora i candidata al Senat per Lleida, Mayte Rivero, ha reivindicat la seva formació com a la que “sempre els ha incomodat”: “Els que no hem blanquejat les mentides de Madrid, els que no hem blanquejat el PSOE”, sentencia.

Crítiques al PSOE

Les crítiques d’avui al PSOE se sumen a les d’Albert Batet d’ahir al vespre, en les quals va acusar Pedro Sánchez de ser un “llop amb pell de corder”. Batet va assegurar que davant d’aquest llop “no funciona” ni “la casa de palla de Podem i els comuns” ni “la casa de fusta de Rufián”: Només la “casa de pedra” de JxCat.