‘Jugada mestra’ de Collboni contra ERC i Junts

L’operació d’Estat contra l’independentisme a Barcelona, que va evitar, per segona vegada després del 2019, que la ciutat tingués un alcalde d’obediència estrictament catalana, té ara una segona derivada que intentarà anul·lar de facto l’oposició d’ERC i de Trias per Barcelona-Junts per Catalunya d’una sola tacada. De moment, estèticament, però amb una evidentíssima intenció de neutralització ideològica. I és que l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reorganitzat el lloc on s’asseuran aquest mandat els regidors i regidores del ple, i ha decretat que com a mínim visualment, Comuns i ERC formaran un bloc tripartit de l’autoanomenada esquerra, i que Junts, VOX i PP s’asseuran plegats. Naturalment, l’equip de Xavier Trias ha denunciat que se’ls etiqueti de partit de dretes i que se’ls condemni a la perpètua foto amb la dreta extrema i l’extrema dreta.

El perjudicat més immediat de la distribució ideada per l’alcalde del PSC, ara amb 10 regidors, però a l’espera que després del 23J com a mínim els Comuns entrin al govern – i pressionant ERC perquè ho faci si a Madrid guanya el PP i VOX- és Junts per Catalunya a Barcelona. El partit guanyador de les eleccions serà víctima de l’intent d’escarni polític i ideològic d’una esquerra que es considera moralment superior, i que busca estigmatitzar els junters durant quatre anys.

No tan descarat és l’escarni i la pressió contra ERC, però igualment maquiavèl·lica i probablement d’efectes més nocius. I és que els republicans, com en el mandat anterior amb una Ada Colau els agraïa cada dia el seu suport al bipartit, estaran novament atrapats en aquest marc mental de les esquerres i les dretes que anul·la magistralment l’eix nacional independentista. I més encara, a les portes del 23J, on sembla que sigui responsabilitat única d’ERC impedir amb un suport a cegues al PSOE que a Espanya governi el PP i VOX.

Una fotografia no condemna, però condiciona. I aquí Collboni ha fet una ‘jugada mestra’ per intentar condicionar el relat visual. Que se’n surti o no dependrà de les ganes reals d’ERC i de Junts-Trias per Barcelona d’aprofitar de debò la bona entesa que va estar a punt de culminar amb la primera alcaldia independentista de Barcelona.