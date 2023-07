Les primeres hipòtesis sobre el cadàver de Roda de Berà

Aquest matí la platja Costa Daurada de Roda de Berà s’ha despertat envoltada de tragèdia. L’Ajuntament de la població ha informat de l’aparició d’un cadàver d’un nen petit a la platja. Els fets han tingut lloc al voltant de les vuit del matí d’aquest dimarts, quan un treballador de la brigada de neteja de les platges ha donat l’avís. Tot i que la investigació policial en curs està intentant determinar quines han estat les causes que han portat el nen, d’entre dos i quatre anys, fins a la costa, l’alcalde del municipi, Pere Virgili, ha detallat que les primeres hipòtesis apunten que podria tractar-se del cadàver d’un nen migrat mort al Mediterrani.

Segons ha explicat el batlle en una atenció als mitjans per detallar tot el possible la situació, Virgili ha explicat que el cos estava en un avançat estat de descomposició. Un nivell, fins i tot, que ha portat a l’operari de neteja que ha donat l’avís a creure que es tractava d’un ninot, segons explica. Per l’alcalde, la hipòtesi “més plausible és que sigui el cadàver d’un nadó provinent d’un naufragi, d’una embarcació de les que està convertint el Mediterrani en el Mare Mortum”.

Us informem que aquesta matinada ha aparegut a la riba del mar, a la platja Costa Daurada, el cadàver d'un nen d'entre dos i tres anys d'edat.

La zona està perimetrada i s'està a l'espera que el jutge faci l'aixecamenet del cadàver.



Us demanem que eviteu anar-hi 🙏 pic.twitter.com/P4uEWjEgih — Ajuntament de Roda de Berà (@ajrodadebera) July 11, 2023

A causa de l’estat en el qual ha arribat a la costa, els operaris i investigadors no han pogut determinar ni el gènere ni la identitat del mort, però sí que han pogut defensar aquesta hipòtesi per la roba que duia el cadàver, ja que “no anava vestit com per anar a la platja”, sinó que anava amb “pantaló llarg, jersei i jaqueta de màniga llarga”. Ara bé, aquestes declaracions només les sustenta Virgili, ja que cap membre dels cossos policials desplaçats l’han volgut confirmar.

Investigació oberta

La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de la investigació policial per esclarir l’origen del cas. Un cas, però, que arriba pocs dies després que aparegués un cadàver desmembrat a la platja el Miracle de Tarragona, a la mateixa comarca. Les primeres informacions apunten que era una dona, però el mal estat del cos va impedir fer una identificació més precisa.