Rufián promet perfilar-se com a oposició si Feijóo guanya

El candidat d’ERC al Congrés a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, Gabriel Rufián, ha promès perfilar-se com a oposició en cas que el candidat dels populars, Alberto Nuñez Feijóo, guanyi els comicis. “Si guanya Feijóo la responsabilitat de com vol ser president del seu país és d’ell. Nosaltres hem de respectar el resultat, passar a l’oposició i confrontar segons quines coses”, comenta. Aquesta ha estat l’afirmació que ha fet Rufián aquesta tarda en una conferència al Círculo Ecuestre de Barcelona. En una piulada posterior, Rufián ha advertit que així ho farà si “té majoria parlamentària per governar, no si és el més votat el 23-J”: “Guanyar al Congrés és tenir 176 diputats”, sentencia.

Després d’un cara a cara ple de retrets entre Pedro Sánchez i Feijóo, el republicà ha criticat fermament el “xantatge” que planteja el popular sobre escollir entre ell o Vox: “Diu que ‘o jo o el caos’, però ell també forma part del caos”, adverteix. Les declaracions d’aquest dimarts a la tarda complementen la posició que ha adoptat Rufián aquest matí, on ha expressat la seva voluntat de mantenir la taula de diàleg amb el govern espanyol en cas que el PP triomfi: “Seria poc democràtic i poc comprensible internacionalment dir que només negociem amb uns”, explica. Una taula de diàleg, però, que segueix bloquejada en aquests moments tot i que siguin els socialistes qui encapçalen la Moncloa.

Teresa Jordà i Gabriel Rufián en l’acte d’inici de campanya d’ERC / Europa Press

Vox o Catalunya

“O Vox o Catalunya”. Aquest és el dilema que planteja el cap de llista republicà. Després del tens cara a cara, en el qual el dirigent popular ha aconseguit mantenir millor la compostura, Rufián ha exigit al president espanyol que esclareixi què pensa fer en el cas que Feijóo guanyi les eleccions i necessiti Vox per ser investit. Des d’ERC temen que el líder socialista prefereixi una suposada investidura de Feijóo abans que negociar certes concessions amb els catalans per parlar sobre una investidura socialista.

“Els votants mereixen saber si la seva papereta, que dipositaran amb l’esperança de frenar la dreta i la ultradreta, servirà per just el contrari”, conclou Rufián. En aquest sentit, Rufián ha comentat a través d’una piulada al seu compte de Twitter que ERC és una “barrera” per a un pacte PP-Vox i també per a un pacte PP-PSOE.