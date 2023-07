Cap oferta de Pedro Sánchez a Catalunya en el cara a cara amb Feijóo

El cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tractat de forma molt breu el conflicte català i el candidat socialista no ha fet cap oferta més enllà del seu argument habitual: “Diàleg i la convivència sempre dins la Constitució”. “La Catalunya del 2023 no té res a veure amb la del 2017”, ha sentenciat després que els moderadors li hagin preguntat per quin preu estava disposat a acceptar de l’independentisme si els números donaven per repetir la seva investidura, una pregunta que ha defugit.

Feijóo, per la seva banda, ha acusat el PSOE d’haver “venut els espanyols” i li ha retret haver derogat el delicte de sedició i rebaixat el de malversació. “Una DUI sense violència és legal gràcies a vostè”, li ha etzibat. El candidat del PP s’ha tornat a comprometre a restablir el delicte de sedició al Codi Penal i a declarar il·legal el referèndum “perquè la unitat d’Espanya no es negocia”.

Interrupcions constants

El debat ha estat marcat per les constants interrupcions, amb acusacions creuades d’estar mentint i tocs d’atenció dels moderadors i per l’acord que Feijóo ha posat sobre la taula perquè Sánchez es comprometi a deixar governar la llista més votada. “Això dels pactes ho podem solucionar aquesta nit”, ha remarcat el candidat del PP, que confia a ser primera força el 23-J. Feijóo ha firmat davant de Pedro Sánchez una proposta d’acord perquè governi el partit més votat. “Em comprometo a facilitar la seva investidura si guanya les eleccions. Si les guanyo jo, la facilitarà vostè? Ja sé que li molesta”, l’ha instat el popular. Sánchez l’ha rebutjat i li ha recordat que PP i Vox li han arrabassat el govern al PSOE a Extremadura tot i ser primera força.

Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo se saluden abans del cara a cara. / Eduardo Parra / Europa Press

El president espanyol ha retret al PP els “vergonyosos acords” amb Vox que impliquen una “amenaça” als drets de les dones i el col·lectiu LGTBI perquè “està pactant amb un partit masclista”. Feijóo, per la seva banda, li ha replicat que Bildu és el seu soci. “Mai governaré ni pactaré amb el braç polític de qui va organitzar-ho i aplaudir-ho. De pactes no pot donar cap lliçó”, ha reblat.

Les propostes d’ambdós candidats han escassejat durant els cent minuts que ha durat el cara a cara i aspectes com l’economia, l’habitatge, la violència masclista i polítiques d’estat, institucionals i internacional han quedat relegats a un segon pla per les contínues interrupcions que han dificultat el seguiment del debat.