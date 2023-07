Nova víctima per ofegament a les platges de Catalunya

Una dona de 80 anys ha perdut la vida aquest dimarts. La dona s’ha ofegat a la Platja Llarga de Salou, al Tarragonès, aquesta tarda. El servei de socorrisme de la platja ha trucat al telèfon d’emergències a dos quarts de quatre de la tarda per donar l’avís que havien hagut de treure de l’aigua una dona i que estava inconscient. En aquell moment, però, la dona seguia viva. Els socorristes han iniciat ràpidament les maniobres de reanimació per tal d’intentar salvar-li la vida fins que han arribat els desplegaments del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Un cop s’han fet càrrec de la situació, els desplegats del SEM han continuat amb les maniobres, però sense èxit.

Des del SEM han enviat tres dotacions per fer-se càrrec de la situació, i després també s’hi han afegit diversos equips dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil. Amb aquesta víctima ja són onze les persones que han perdut la vida a la costa catalana des que ha començat la temporada d’estiu, que engloba des de mitjans de juny fins a mitjans de setembre. Tot i que les morts s’han produït per motius diferents, la víctima d’aquesta tarda s’ha ofegat quan onejava bandera verda, és a dir, era segur banyar-se a la platja.

Dos tècnics del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) / Europa Press

Un cadàver a Roda de Berà

La mort d’aquesta tarda a la platja de Salou se suma a la tragèdia que ha colpejat Roda de Berà aquest matí. Ha aparegut un cadàver d’un nen petit a la sorra arrossegat per les onades. La Policia Local ha rebut un avís a primera hora del matí i han acordonat la zona abans d’alertar els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil. Poc abans del migdia el forense ha procedit a l’aixecament del cadàver després de rebre l’autorització judicial. De moment hi ha molt poca informació disponible i no se sap quines són les causes de la mort del menor.