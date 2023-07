El vot per correu no arriba: com consultar el seu estat

Les eleccions del pròxim 23 de juliol batran el rècord de les sol·licituds de vot per correu. A dotze dies dels comicis ja ho han demanat 2,5 milions de persones, el que ha desembocat en un col·lapse de Correus, que no dona l’abast. Aquesta allau de sol·licituds ha provocat que molts electors encara no hagin rebut el vot per correu i estiguin preocupats perquè marxen de vacances i no volen faltar a la seva cita amb les urnes. Aquestes eleccions són crucials i això també ha contribuït al fet que molta gent, en comptes de renunciar a votar per ser de vacances, hagi decidit fer aquesta sol·licitud.

El pròxim dijous 20 és l’últim dia per enviar el vot per Correu, així que els terminis estan molt ajustats. En els pròxims dies hauria d’arribar la documentació, però per poder estar tranquil fins llavors es pot consultar l’estat del vot molt fàcilment. Només s’ha d’anar al web de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i accedir a l’opció ‘Tràmits’. Dins d’aquesta carpeta hi ha tràmits relacionats amb les eleccions del 23-J. S’ha de fer clic a la que es titula ‘Consulta de l’estat de tramitacions de les sol·licituds de vot per correu’.

Imatge d’arxiu d’una urna de votacions / Víctor Fernández – Europa Press

Sense utilitzar certificat digital, DNI electrònic ni Cl@ve Pin

Un cop s’accedeix a aquest web es pot consultar en quin punt està la sol·licitud de cada votant. El millor és que no cal ni un certificat digital, ni el DNI electrònic ni la Cl@ve pin. De fet, només cal seleccionar el tipus d’identificador (DNI, passaport o targeta de residència), posar el número de l’identificador escollit i la data de naixement. Amb aquestes dades es pot consultar l’estat de la sol·licitud, que pot ser ‘Aprovada o denegada’, ‘Certificada’ i ‘Enviada o No Enviada a Correus’ en cas que s’hagi aprovat, però encara no hagi arribat a l’oficina.