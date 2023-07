El voto por correo no llega: como consultar su estado

Las elecciones del próximo 23 de julio batirán el récord de las solicitudes de voto por correo. A doce días de los comicios ya lo han pedido 2,5 millones de personas, lo que ha desembocado en un colapso de Correos, que no tiene suficientes recursos para gestionarlo. Esta avalancha de solicitudes ha provocado que muchos electores todavía no hayan recibido el voto por correo y estén preocupados porque marchan de vacaciones y no quieren faltar a su cita con las urnas. Estas elecciones son cruciales y esto también ha contribuido al hecho que mucha gente, en vez de renunciar a votar para ser de vacaciones, haya decidido hacer esta solicitud.

El próximo jueves 20 es el último día para enviar el voto por Correo, así que los plazos están muy ajustados. En los próximos días tendría que llegar la documentación, pero para poder estar tranquilo hasta entonces se puede consultar el estado del voto muy fácilmente. Solo se tiene que ir al web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y acceder a la opción ‘Trámites’. Dentro de esta carpeta hay trámites relacionados con las elecciones del 23-J. Se tiene que hacer clic a la que se titula ‘Consulta del estado de tramitaciones de las solicitudes de voto por correo’.

Imagen de archivo de una urna de votaciones / Víctor Fernández – Europa Press

Sin utilizar certificado digital, DNI electrónico ni Cl@ve Pin

Una vez se accede en este web se puede consultar en qué punto está la solicitud de cada votante. El mejor es que no hace falta ni un certificado digital, ni el DNI electrónico ni la Cl@ve pin. De hecho, solo hay que seleccionar el tipo de identificador (DNI, pasaporte o tarjeta de residencia), poner el número del identificador escogido y la fecha de nacimiento. Con estos datos se puede consultar el estado de la solicitud, que puede ser ‘Aprobada o denegada’, ‘Certificada’ y ‘Enviada o No Enviada a Correos’ en caso de que se haya aprobado, pero todavía no haya llegado a la oficina.