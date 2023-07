La campanya del boicot al 23-J arriba a Mallorca

La campanya de boicot a les eleccions espanyoles del 23-J ha arribat a Mallorca. L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha decidit aquest cap de setmana que farà una crida al vot nul. L’entitat considera que la “manca de candidatures independents de país” deixa els independentistes mallorquins “sense cap opció política amb les mans lliures per defensar els interessos de les illes Balears”.

L’ASM creu que és de “vital importància” la presència de “diputats de país” a Madrid per fer d’altaveu de les reivindicacions insulars. “Espanya no té remei, com molt bé va dir l’exsenador Pere Sampol”, asseguren, i cal “utilitzar el Congrés dels Diputats com a altaveu i fer arribar a tota la població el maltractament econòmic, polític, lingüístic i cultural a què ens sotmet Espanya”, denuncia l’entitat, creada el 2014 per impulsar el sobiranisme a Mallorca.

Falta de veu pròpia de l’independentisme a Madrid

“Des del moment que el govern espanyol sempre estarà en mans de partits colonialistes, siguin PP, PSOE, Sumar o Vox, el principal objectiu de tenir una veu pròpia a Madrid és explicar a la gent que som una colònia explotada per Espanya, crear consciència i avançar cap a l’autogovern total”, insisteixen.

Per això l’ASM aposta per anar a votar i introduir a l’urna “una papereta amb un missatge independentista reivindicatiu i de denúncia” per enviar un missatge a Madrid. “Estam segurs que totes aquestes dècades d’espoli fiscal, d’humiliacions i de maltractament que ens dispensa Espanya seran un estímul poderós per a la creativitat. Amb un percentatge de vot nul superior a l’habitual, ja haurem posat la primera pedra perquè no ens tornem a trobar amb unes eleccions sense cap candidatura de país”.

Santiago Espot, Daniel Lastra i Albert Codinas, en un moment del debat sobre l’abstenció a l’Ateneu del Barcelonès/Mireia Comas

Moviment per l’abstenció a Catalunya

A Catalunya s’ha originat un moviment per l’abstenció al 23-J amb molta força a les xarxes i una incerta capacitat d’incidència real. Fa uns dies l’Ateneu Barcelonès va acollir un acte amb representants de la Fundació Catalunya Estat com Albert Codinas, Daniel Lastra del CADCI i d’activistes com Santiago Espot. El Grup d’Advocats Independents també va organitzar un acte similar a Canet de Mar (Maresme). Consideren que l’abstenció és la millor opció perquè fa “por” als partits independentistes, més que el vot nul o el vot en blanc. Creuen que l’abstenció és un “dret” i una opció de “dignitat” per a les persones que no se senten representades per cap partit actual.