L’abstenció també comença la campanya

Aquest dijous hi ha hagut overbooking d’inici de campanya. Els partits han encetat la seva campanya per demanar el vot de cara els comicis del 23 de juliol, però un sector social, de l’activisme independentista freelance, ha apostat per demanar l’abstenció. Així, aquest vespre, a l’Ateneu Barcelonès representants de la Fundació Catalunya Estat com Albert Codinas, Daniel Lastra del CADCI i d’activistes com Santiago Espot, processat i absolt per l’Audiència Nacional, acusat d’organitzar protestes contra el monarca emèrit espanyol, moderats per Sergi Maranya han protagonitzat un acte explicatiu sobre el vot protesta de l’independentisme en els formats d’abstenció, vot nul o vot en blanc. Per altra banda, el Grup d’Advocats Independents també ha organitzat un acte del mateix caire a Canet de Mar, el Maresme.

Davant d’una setantena de persones, els tres ponents s’han posat prou d’acord en el fet que l’abstenció és la millor opció perquè és que més “por fa als tres partits independentistes”. Així, consideren que sense una estratègia i logística al darrere, el vot nul i el vot en blanc no tenen cap mena d’efecte. En conclusió, entenen que l’abstenció com a “dret” i com una opció de “dignitat” i sobretot és un mecanisme de “pèrdua de representació notable”. En síntesi, l’abstenció ha agafat tot el protagonisme i els tres ponents l’han defensada amb cert abraonament i energia. Així mateix, han assegurat que els partits estan “espantats” només així s’entèn que els hagin titllat de “racistes, evasors fiscals, homòfobs i feixistes”.

Santiago Espot, Daniel Lastra i Albert Codinas, en un moment del debat sobre l’abstenció a l’Ateneu del Barcelonès/Mireia Comas

“Un vot perquè es fotin”

Espot ha defensat l’abstenció perquè, de bon principi, és un sistema amb el qual “no participes del sistema”. “Si l’abstenció no fos tan perillosa, no insultarien ni menysprearien el votant com ho fan”, ha destacat. “Aquesta dinàmica els hi fa mal”, ha insistit. En aquest punt, Lastra ha argüit que l’abstenció és millor que el vot nul o en blanc, que “haurien de tenir algun sentit si s’hagués posat la logística, per exemple, de posar la papereta del Primer d’Octubre, i fer aquest recompte, amb apoderats al col·legis electorals”. Espot ha definit també l’abstenció com una mostra de “dignitat, ràbia i venjança”. Uns termes que Lastra ha esmenat tot recordant que l’abstenció és un dret. “Sí, però ningú s’abstè com un dret, sinó perquè es fotin”, ha replicat Espot.

Lastra també ha opinat que “l’abstenció és un dret una forma de participació política i permetrà tornar a repensar l’independentisme, la democràcia, els partits i els nous lideratges”. Codinas ha arguït l’abstenció no només com a ràbia sinó com l’exercici de queixa i de dignitat. De fet, els tres ponents han coincidit, no sense ironia, que la primera victòria de l’abstenció va ser la consulta de l’ANC on hi ha hagut una abstenció del 90%. “L’abstenció ens empodera”, ha reblat Lastra. Codinas ha subratllat que hi havia un “marge” dels partits abans d’arribar “l’insult” com una “aposta en comú” o “alguna cosa que il·lusioni”, però la “tibantor que els hi produeix” l’aboca a pensar que “si hi ha una gran abstenció no faran cap reflexió”.

Entre el públic, veterans de l’independentisme com Josep Manuel Ximenis, exalcalde d’Arenys de Munt i l’impulsor de la primera consulta sobiranista l’any 2009, exdirigents del CNN; el secretari general del FNC, Jordi Casacuberta, així com independentistes de primera fornada que reclamaven fins i tot, “trencar la cara” als líders independentistes que van pel carrer i “no fan res per la independència”, un jove que s’ha definit com a membre de la Junta Democràtica d’Espanya una entitat que considera l’Estat espanyol com una partitocràcia i no una democràcia i, per això, defensen l’abstenció. Un xicot, que s’ha presentat com a Ramon, ha demanat la paraula per recordar que Catalunya és un “poble colonitzat” i com a tal, té els seus efectes i que votar en unes eleccions espanyola és participar del “demos castellà”. En el rerefons, i en l’ànima de les reflexions i opinons del públic, una futura llista cívica a Catalunya.