Les bases de l’ANC, en contra de demanar l’abstenció per al 23-J

Les bases de l’ANC han rebutjat per àmplia majoria que l’entitat faci campanya activa per l’abstenció i el vot nul a les eleccions espanyoles del 23-J. En una consulta amb una participació força baixa, gairebé el 60% dels 3.773 socis que han votat s’ha mostrat contrari a la proposta de demanar l’abstenció per al 23-J. L’ANC s’ha limitat a felicitar-se pel “debat constructiu i l’exercici de la democràcia interna” que han fet i ha anunciat que és “mantindrà neutra” respecte a les eleccions i no demanaran el vot per cap partit en concret.

Els socis de l’ANC han pogut votar durant quatre dies per respondre de manera telemàtica a una pregunta “clara i directa” sobre quin paper ha de tenir l’entitat de cara al 23-J. “Estàs d’acord que a les eleccions espanyoles del 23 de juliol l’Assemblea promogui l’abstenció activa i el vot nul polític, amb la papereta del sí a la independència del Primer d’Octubre?” Dels més de 40.000 socis amb dret a vot, només han votat 3.773, dels quals 1.459 (38,67%) ho han fet a favor i 2.253 (59,71%) en contra. També hi ha hagut 61 abstencions (1,62%).

Algunes assemblees territorials com la de Girona havien criticat obertament el plantejament de la direcció de demanar l’abstenció. Consideren que és “injust” col·locar tots els partits en el mateix sac i assenyalen directament ERC i el PDeCAT per haver facilitat la governabilitat de l’estat espanyol.

Diversos manifestants participen en una protesta de l’ANC / Europa Press

Revés per la direcció de l’ANC

L’ANC va decidir impulsar la consulta després de constatar que ERC, Junts i la CUP eren incapaços de fer un front comú efectiu al Congrés. El rebuig de les bases a la campanya per l’abstenció i el vot nul és un nou revés per la direcció de l’entitat que encapçala Dolors Feliu. En els últims mesos, Feliu ha estat molt qüestionada per una part del Secretariat Nacional –amb dimissions incloses– i s’ha posat en dubte la insistència del comitè a promoure una llista cívica alternativa als partits per a unes futures eleccions al Parlament.

De fet, l’ANC era l’últim actor independentista que quedava per definir-se respecte al 23-J. ERC, Junts i la CUP fa setmanes que intenten mobilitzar les seves bases per treure bons resultats al Congrés i tenir un paper decisiu a l’hora d’investir el futur president espanyol, mentre que entitats com Òmnium o el Consell de la República també han anunciat una crida a anar a votar.