L’ANC farà una consulta per decidir si promou l’abstenció i el vot nul el 23-J

L’ANC ha convocat una consulta a les seves bases per decidir si promou l’abstenció i el vot nul a les eleccions estatals del 23-J. Segons ha informat l’entitat, la consulta estarà oberta del 30 de juny al 3 de juliol i tindrà una pregunta clara i directa: “Estàs d’acord que a les eleccions espanyoles del 23 de juliol l’Assemblea promogui l’abstenció activa i el vot nul polític, amb la papereta del sí a la independència del Primer d’Octubre?” Només els socis de ple dret podran votar i els resultats se sabran el dimarts 4 de juliol. L’anunci arriba el mateix dia que el secretariat territorial de Girona hagi rebutjat promoure l’abstenció el 23-J i hagi reclamat l’activació de la consulta que va prometre el Secretariat Nacional si no s’aconseguia bastir un front unitari entre els partits independentistes.

La consulta forma part del full de ruta que els socis de l’ANC van aprovar recentment per donar resposta a la “incapacitat dels partits independentistes per formar un front comú de bloqueig a Madrid”. Tot i els contactes entre Junts i ERC per reconduir la situació, l’entitat ha constatat “l’absència d’una acció efectiva dels partits independentistes per aconseguir la independència després de les eleccions municipals, en les quals el moviment cívic va expressar la seva insatisfacció amb els partits a través de l’abstenció i el vot nul o en blanc”.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, presenta la llista cívica que impulsa l’entitat / ACN

El Secretariat Nacional veu les eleccions espanyoles com una “oportunitat” perquè l’independentisme faci un “canvi de rumb” i recuperi la “unitat estratègica” perduda durant l’última legislatura. L’ANC ha fet una “crida a la participació activa” en la consulta per ajudar a “decidir el camí a seguir en aquest moment crucial per al moviment independentista català”.

Descontent a Girona pels plantejaments del Secretariat Nacional

El secretariat territorial de l’ANC a Girona ha rebutjat de “manera unànime” promoure l’abstenció o el vot nul el 23-J. En un comunicat contundent enviat aquest dimecres, consideren que advocar per la desmobilització de l’independentisme serà contraproduent per avançar cap a la independència i “farà les delícies de les forces espanyolistes”. La territorial considera “injust” posar tots els partits al “mateix sac” i critica que l’actitud d’ERC o el PDeCAT és molt diferent que la de Junts o la CUP. Per això reclamen “redoblar la pressió als partits” per forçar-los a canviar d’estratègia.