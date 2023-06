L’abisme del 23-J accelera el desgel de les relacions entre ERC i Junts

L’independentisme arriba a les eleccions estatals del 23-J en una situació complicada. Els mals resultats de les municipals i els pactes postelectorals van allunyar l’anhelada recuperació de la unitat d’acció independentista, però davant l’abisme que suposaria un nou fracàs electoral, Junts i ERC han deixat enrere els retrets –almenys temporalment– i han iniciat contactes discrets per buscar una entesa per barrar el pas al creixent poder del PSC i combatre l’abstenció. “S’ha començat a teixir alguna cosa”, ha reconegut aquest matí la candidata de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, en una entrevista a RTVE. “Tots els partits independentistes hem de fer una reflexió i hem de fer autocrítica”.

Després de diversos intents més aviats tímids la setmana posterior al 28-M, l’operació Collboni a l’Ajuntament de Barcelona ha obert els ulls a les direccions dels dos partits, que veuen com el PSC no té miraments a pactar a dreta i a esquerra per consolidar el seu poder municipal amb la vista posada al Palau de la Generalitat. En les últimes setmanes, tant Junts com ERC han donat algunes mostres d’aquest canvi xip. El pacte fallit de Xavier Trias i Ernest Maragall a Barcelona i els acords de govern a Girona i Sant Cugat han posat les bases per a una possible aliança a la Diputació de Barcelona, que durant el passat mandat ha estat presidida pel PSC gràcies al pacte amb Junts.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras / EP

Trencament amb el PSC a la Diputació i el preu de la investidura de Sánchez

L’executiva nacional de Junts va decidir aquest dimarts que trencaria el pacte amb els socialistes i buscaria una majoria alternativa que, donats els resultats del 28-M, passa obligatòriament per ERC i Tot per Terrassa. La número 2 dels republicans pel 23-J, Teresa Jordà, ha celebrat la decisió de Junts i ha assegurat que estan “encantats” de buscar un acord. ERC ha dit repetidament que “en cap cas” facilitarà una nova presidència del PSC a l’ens supramunicipal. A Junts també veuen amb bons ulls el canvi d’actitud dels republicans. Nogueras considera una bona notícia que ERC “torni un altre cop a defensar Catalunya” després que els republicans hagin apostat per apujar el preu d’una hipotètica investidura de Pedro Sánchez.

La cap de llista de Junts ha insistit que després del 23-J el seu partit “no regalarà ni un sol vot” al PSOE per evitar un govern de PP i Vox. “Les coses canviaran moltíssim. Es paga per avançat”, ha avisat. “No es pot dir que Junts no negocia. Negocia i negocia millor que els altres”. Nogueras ha avançat que “alguna cosa s’està movent”, en referència als esforços de l’independentisme per bastir un front unitari a Madrid. Junts, ERC i la CUP estan d’acord que la nova legislatura espanyola és una oportunitat per recuperar no només la unitat política, sinó la mobilització social i treballen per aconseguir una proposta conjunta que posaran sobre la taula en el cas que Sánchez necessiti els seus vots per repetir a la Moncloa.